В Канаде полиция советует жителям отдавать преступникам свои машины

Констебль Марко Риччарди нашел необычный способ уберечь людей от взлома их жилья.

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В Торонто (Канада) существует проблема угона автомобилей, и, похоже, полиция не очень понимает, как с ней бороться. На недавнем совещании по безопасности один из офицеров посоветовал людям просто отдать машину грабителям. Об этом пишет BlogTO.

Полиция Торонто в очередной раз заставила жителей города задуматься, на чьей стороне они находятся, после того как на встрече по безопасности в прошлом месяце дала несколько непонятных советов владельцам автомобилей.

По словам констебля TPS Марко Риччарди, возможно, людям следует просто позволить ворам забирать их машины. На встрече по безопасности в Этобикоке владельцам автомобилей был дан необычный совет По мнению сотрудника полиции, людям следует облегчить ворам доступ к ключам от транспорта.

"Чтобы предотвратить возможность нападения на ваш дом, оставляйте свои брелоки у входной двери, потому что они врываются в ваш дом, чтобы украсть вашу машину. Больше им ничего не нужно", — сказал Риччарди на встрече.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Необычный совет в свете опасений по поводу потенциально жестоких взломов удивил многих местных жителей. Некоторые из них приняли этот подход слишком близко к сердцу. Один человек оставил на стекле своего автомобиля записку, информируя потенциальных воров о том, что двери не заперты, чтобы они не разбивали стекла.

Это сообщение появилось на фоне других неоднозначных высказываний полиции Торонто в адрес преступников. В прошлом месяце они начали кампанию в знак протеста против сокращения бюджета, сообщая преступникам, сколько времени должно пройти с момента совершения преступления до появления полиции на месте происшествия.

Ранее Фокус сообщал, что начальник полиции извинился за офицеров, которые "списали" 264 тысячи нераскрытых дел. Трой Финнер объявил, что сотни тысяч сообщений о преступлениях так и не были переданы на расследование, так как офицеры присвоили им внутренний код, сославшись на нехватку персонала.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.