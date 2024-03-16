"Якщо ти готова": жінку налякало те, що написав їй будівельник на 3-й день ремонту (фото)

Майстер мав оновити кухню, але "на півдорозі" зник. Після озвучення їм причини зупинки робіт клієнтка просто втратила дар мови.

Жінка не могла повірити своїм очам після того, як отримала відповідь від будівельника щодо залишеної на третій день роботи. Деталями інциденту поділились 16 березня у виданні Mirror.

"Я отримала дуже моторошні повідомлення від будівельника після того, як він залишив роботу на півдорозі", — поділилась вона.

Емі спланувала оновити свою кухню і найняла для цього майстра. Будівельника порекомендував їй друг. Однак на третій день ремонту робота була зупинена, тож власниця житла запитала про причину. Відповідь змусила її втратити дар мови.

"Я написала повідомлення йому та сьогодні вранці отримала цю відповідь. Я була у такому шоку, що не відповіла. Є якісь пропозиції, дівчата? Я зробила половину своєї кухні", — поділилась жінка на форумі.

На запитання щодо зупиненого ремонту майстер заявив, що повертатись у будинок та дороблювати кухню не буде. Однак він запропонував "розв’язання проблеми", натякнувши на секс.

"Отож я не повернуся, тому що я хочу робити з тобою неприємності. Тепер, якщо ти готова до цього, я повернуся. Не турбуйся про гроші, не турбуйся про це", — написав будівельник.

Клієнтка згадала, що "лише кілька разів приготувала йому чашку чаю у своїй пухнастій піжамі". З її слів, майстер достатньо старший, щоб бути її батьком.

Листування Емі з будівельником Фото: The Mirror

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