Діру помітили вже наступного року: злодій витяг артефакти з музею через підлогу (фото)

Отвір помітили через те, що поряд з ним почепили прикраси до Гелловіна. У музеї переконані, що злочинець скористався "захватним інструментом".

У Великій Британії схопили чоловіка, який примудрився пограбувати військовий музей через дірку в підлозі. Деталями неординарного злочину поділились у виданні Daily Star.

Вночі на 29 жовтня минулого року 36-річний Грем Ґаллон прокрався у музей. В період між 2:40 і 3:30 ночі він вирізав отвір в арці колишніх конюшень під музеєм, щоб отримати доступ до вітрини, та поцупив срібні предмети.

Ще одна дірка у підлозі свідчить про те, що свої дії злодій коригував завдяки камері. Серед вкраденого були дорогоцінні посилка, позолочена тарілка, трофей, статуетки кінних солдатів і кавалерійська труба.

Фото артефакта у музеї Фото: Поліція Ноттінгемшира

Про зухвале пограбування стало відомо лише наступного року, коли волонтер звернув увагу на декорації до Гелловіна, почеплені під дірою. Знайти історичні артефакти вже не вдалося. Слідчі припускають, що їх вже перетопили.

Ґаллон був головним підозрюваним у справі, але усе заперечував. Чоловік запевняв, що ніколи навіть не бував у цьому музеї. Проте його причетність до злочину довела залишена на дні срібної чашки ДНК. Цю коштовну річ злодій марно намагався дістати через отвір і залишив свій слід.

Згодом затриманий все ж зізнався у крадіжці зі зломом і був засуджений до 2,5 років ув’язнення. Однак в музеї переконані, що такий вирок — "занадто м'який".

Фото Грема Ґаллона Фото: Поліція Ноттінгемшира

"Схоже, що він прорізав отвір в арці під музеєм і використовував захватний інструмент, щоб дістатися до предметів усередині коробки. Усі предмети, які були вилучені, були виставлені біля отвору. Це дуже сумно не лише для військовослужбовців, а й для громади. Деякі речі були замовлені офіцерами в пам’ять про полеглих у Першій світовій війні", — заявив представник музею Стів Кокс.

Поліція арештувала 24-річну жінку та 47-річного чоловіка, які могли бути спільниками Ґаллона.

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