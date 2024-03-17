Ягода-рекордсменка: фермери виростили найбільшу лохину в історії (фото)

Рекордно велика ягода має ширину 39,31 мм і вагу 20,4 грама, що приблизно в 10 разів перевищує середню вагу лохини.

На австралійській фермі було виведено найбільшу голубку у світі. Урожай встановив новий світовий рекорд за версією Гіннеса. Про це повідомляє британське інтернет-видання The Independent.

У листопаді на фермі в Корінді на узбережжі Нового Південного Уельсу було зібрано гігантський плід, розміром з м'яч для гольфу. Найбільша ягода має ширину 39,31 мм і вагу 20,4 грама, що приблизно в 10 разів перевищує середню вагу лохини — зазвичай від 1 до 3,5 грама.

Фермери виростили найбільшу лохину в історії

Книга рекордів Гіннеса офіційно підтвердила, що лохина з Корінді є найбільшою у світі, перевершивши попередній рекорд у 1,23 раза. Попередній рекорд належав ягоді, вирощеній у Західній Австралії 2020 року.

Ця лохина належить до нового сорту Eterna, який був розроблений компанією у відповідь на підвищений попит споживачів на ягоди більшого розміру по всій Австралії.

"Не дивлячись на те, що плоди великі, тут немає абсолютно ніяких недоліків за якістю і смаком, як можна було б очікувати під час розроблення сорту лохини преміум-класу", — заявив Гокінг у своїй заяві.

Фермери виростили найбільшу лохину в історії

Команда повідомила, що вже деякий час знала про досягнення рекорду, оскільки їхні фермери регулярно повідомляли про появу все більших ягід.

"Тільки коли ми зважили їх на вагах, ми зрозуміли, що виявили", — сказав провідний садівник.

Компанія висловила щиру радість від офіційного підтвердження рекорду після 12 тижнів очікування.

"Ми завжди прагнемо розробляти нові сорти, які покращують наявні стандарти і відповідають мінливим вимогам клієнтів", — заявив у своїй заяві Джордж Джессетт, міжнародний менеджер із садівництва Costa Berries.

Команда каже, що поки не готова вживати або продавати цю ягоду лохини. Наразі вона заморожена в холодильнику. Також вони роздумували над тим, щоб, наприклад, опустити її в смолу і закріпити на стіні.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що світ змінюється і вчені все частіше працюють над створенням філе м'яса або риби в лабораторії, а також раз у раз намагаються адаптувати різні сільськогосподарські культури до змін клімату, з якими стикається наша планета. Цього разу вчені зосередилися на створенні гігантської лохини, ягоди якої втричі перевищуватимуть розмір звичайних