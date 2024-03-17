З чудовим видом на Антарктику: українські полярники показали гнізда пінвінів на унікальній висоті (відео)

Учені пояснили, що під час початку гніздування залишається мало вільних від снігу ділянок, тому пінгвіни забираються вище, де швидше сходить сніг.

Дослідники з української наукової бази "Академік Вернадський" в Антарктиді виявили субантарктичного пінгвіна, який разом зі своїм партнером створив гніздо на висоті майже 300 метрів над рівнем моря. Про це повідомили у пресслужбі Національного антарктичного наукового центру.

"Знаєте, чим особливий цей субантарктичний пінгвін? Він зі своєю парою облаштував гніздо на висоті... майже 300 метрів над рівнем моря. Для розуміння, як це високо: біолог 28 Вадим Ткаченко, який рахував птахів, спускався звідти понад півгодини", — ідеться в повідомленні.

На мисі Туксен півострова Київ учений виявив пінгвіна-верхолаза разом із його пташеням. Цей мис розташований недалеко від острова Галіндез, де розташована база української станції "Академік Вернадський".

До того найвищими точками, де вченому зустрічалися гнізда, були скелі на островах Бут і Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

Субантарктичні пінгвіни люблять робити гнізда на підвищеннях, адже так менше шансів, що їх засипле снігом, і відповідно — більше шансів на успішне виведення потомства. Але чому деякі пташки забираються так високо — у вчених поки що немає логічного пояснення, кажуть в антарктичному центрі.

"Найімовірніше, під час початку гніздування мало вільних від снігу ділянок, тому пінгвіни забираються вище, де швидше сходить сніг. А може, їм просто подобається чудовий краєвид на Антарктику, який відкривається з таких місць", — пожартували вчені.

Нагадаємо, на початку листопада українські полярники розповідали, що пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" потішили першими яйцями. Пернаті створюють пари і доглядають за своїми дітьми разом. Повідомлялося, що птахи відкладають по два яйця, проте інколи — три.

Співробітники Національного антарктичного наукового центру розповідали, що успішність гніздування пінгвінів залежить від багатьох факторів. Зокрема, кількість криля в морі має бути достатньою для птахів. Також важливо, скільки хижаків полюватимуть за яйцями та чи будуть сильні снігопади.

Крім того, навесні цього року полярники показали пінгвіна Аделі з цікавою генетичною мутацією. Вона впливає на кількість пігменту в пір'ї, тому птах вирізняється з-поміж інших цікавим забарвленням.