Лякає людей: на "проклятому" озері хочуть збудувати новий парк розваг (фото)

Багато користувачів соцмереж відзначили, що бояться відвідувати аквапарк на території водойми, де періодично тонули люди.

У США на "озері з привидами" Ланьєр з'явиться нова "водна гірка", попри побоювання громадськості з приводу 216 страшних смертей, які сталися там за останні роки. Про це пише Daily Star.

Новий аквапарк відкриється на водоймі в штаті Джорджія, яка, як кажуть, населена привидами. Місцеві жителі називають водосховище проклятим, адже воно було зроблене на місці колишнього поховання. Імовірно, там сталося 140 смертей від утоплення в період з 1994 по 2022 рік.

Тепер на вершині озера розташований аквапарк, який, за словами представників Margaritaville на Lake Lanier Islands, має представити першу в Джорджії адреналіновий атракціон з водними гірками. За словами співробітників парку, він переверне уявлення про водні розваги.

"Ця грандіозна інвестиція знаменує собою найбільш значне розширення Margaritaville at Lanier Islands за останні десятиліття, додаючи до аквапарку найбільший у Джорджії комплекс водних гірок, який у 2024 році налічуватиме загалом 15 гір", — керівництво підтвердило інформацію про будівництво.

Водні гірки в Margaritaville at Lake Lanier Islands Фото: Margaritaville at Lanier Islands

Однак користувачі соцмереж висловили своє занепокоєння з приводу такого розширення і нагадали потенційним відвідувачам, що парк було збудовано там, де загинули 216 людей. До цього протягом більшої частини початку 20 століття тут перебували поховання.

"У нього справді є примарна історія, тому що раніше це була чорна громада, що процвітала. Тоді влада сказала, а що якщо ми затопимо його і зробимо замість нього озеро? Так вони й вчинили. І тепер там загинули сотні людей. А тепер вони кажуть: "Знаєте, що б тут було круто?" Водна гірка!» — писав один із них.

Людей лякає "прокляте озеро" Фото: Margaritaville at Lanier Islands

Озеро, яке у 1956 році з'явилося Інженерним корпусом армії США, має площу понад 38 000 акрів та приймає кілька мільйонів відвідувачів на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг упіймала порушників з камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька оглядових коліс, замок жаху та вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що у місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у страшній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, є притулком для членів наркокартелів.