Притиснули хижака до землі: у США група велосипедисток урятувала подругу з пащі пуми (фото)

Лейтенант поліції Ерік Олсон назвав дії відважних жінок героїчними. Нещодавно Кері Бергер, Енні Білотта й Тіш Вільямс розповіли про всі труднощі боротьби з небезпечним хижаком.

У США група велосипедисток із Сіетла, яка допомогла одній зі своїх подруг вирватися з пащі пуми, розповіла про свою історію, заявивши, що вони боролися з кішкою та притиснули її до землі. Про це пише NBC News.

Кері Бергер постраждала під час нападу тварини й отримала травми шиї та обличчя, після інциденту, що стався 17 лютого на стежці на північний схід від Фолл-Сіті. Американку доставили в лікарню, де їй допомогли лікарі. За словами постраждалої, вона провела п'ять днів у місцевій клініці й досі ще відновлюється.

Лейтенант поліції Ерік Олсон назвав дії її подруг велосипедисток героїчними. Однак про всі труднощі їхньої боротьби із 75-фунтовою (34 кг) кішкою не одразу стало відомо. Нещодавно Кері Бергер, Енні Білотта й Тіш Вільямс поспілкувалися з журналістами NBC KING у Сіетлі.

Тріо жінок, які разом катаються на велосипедах уже 5 років і беруть участь у змаганнях, розповіли, що вони проїхали близько 19 миль (30 км), коли до них раптово підбігла пара пум, одна з яких схопила Кері та повалила на землю.

"Я пам'ятаю, як мене схопили, і я опинилася на іншому боці дороги, притиснута до землі, та чула, як подруги кричали й боролися за моє життя", — розповіла Бергер.

Жінка досі ще відновлюється Фото: NBC News

За словами американок, інша кішка втекла до лісу, а вони кинулися на агресивну тварину, щоб урятувати знайому від захоплення щелепами, які в цей момент уже обхопили обличчя жертви. Видання зазначає, що за словами експертів, пуми використовують надзвичайну силу своїх щелеп, щоб розчавити череп, шийні кістки й дихальні трубки здобичі.

"Еріка й Тіш прибігли з палицями та каменем, і ми вступили в рукопашний бій, билися з цією тварюкою", — розповіла Білотта.

Жінки використовували велосипед, щоб притиснути гірського лева до землі Фото: NBC News

Деякий час здавалося, що кішка все ще не хоче відпускати Бергер, тож вона робила все можливе, зокрема тикала в очі та ніс. Але приблизно за 15 хвилин, за словами велосипедисток, тварина послабила тиск, і жінці вдалося висунути обличчя з її щелеп. За їхніми словами, у цей момент вони використовували велосипед, щоб притиснути гірського лева до землі, поки не з'явилася допомога. Бергер була поруч, поранена, але жива.

"Вона просто показала нам великий палець вгору", — згадує Вільямс.

Співробітники відділу охорони рибних ресурсів і дикої природи Вашингтона застрелили пуму та забрали її на експертизу, а потім дійшли висновку, що в неї не було жодних захворювань або відхилень, які могли б сприяти такій провокації. Другу кішку знайти не вдалося.

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