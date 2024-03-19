Жінка вдруге вийшла заміж за свого колишнього й прийняла його дитину від коханки (фото)

Блогерка дякує Богові за те, що він знову звів сім'ю разом, і обіцяє постійно ділитися з людьми своєю неймовірною історією кохання.

Мати чотирьох дітей Оріана Ліндсей наважилась вдруге вийти заміж за свого колишнього чоловіка, а також прийняти його дитину від іншої жінки. Про це популярна блогерка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

У кадрі Оріана показала архівну фотографію 16-річної себе, коли вже мала двох дітей від свого чоловіка, хоча одружились вони лише через три роки.

"Якби хтось мені сказав, що через сім років ми розлучимося, то це б повністю розбило мене. Якби хтось сказав, що через три роки ми знову одружимося у вафельній, то я б взагалі не повірила", — зізнається жінка й обіймає доньку свого чоловіка, яка з'явилася на світ під час їхнього розлучення.

Оріана дякує Богові за те, що він знову звів їхню сім'ю разом, і обіцяє постійно ділитися з людьми своєю неймовірною історією кохання.

У попередньому ролику жінка пояснила, що на возз'єднання з чоловіком їм знадобилося два роки.

"Жодна книга чи блог не могли б допомогти відновити наш шлюб. Ми обидва намагалися рухатися далі, але це було марно, бо ми просто приречені бути разом", — впевнена блогерка.

Оріана дякує Богові за те, що він знову звів їхню сім'ю разом Фото: TikTok Оріана дякує Богові за те, що він знову звів їхню сім'ю разом Фото: TikTok

Цікаво, що за місяць до другого весілля Ліндсей несподівано дізналася про свою вагітність.

Її відверта розповідь про сімейні труднощі, розлучення, випробування та остаточне возз'єднання справила глибоке враження на користувачів мережі. Більшість з них вражені мудрістю жінки, але знайшлись й ті, хто поставив під сумнів таке рішення.

"Чорт забирай, це дивовижна жінка, я ніколи не зможу таким стати!"

"Схоже, вона прийняла чоловіка назад після того, як він з нею розлучився й знайшов собі іншу. Ні, я б не стала пробачати"

"А він би прийняв тебе, якби ти народила ще одну дитину від іншого чоловіка?"

"Розбиту чашку не склеїш"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна Сараня Карі з Техасу (США) у пошуках ідеального партнера зіткнулась з несподіваною перешкодою. Дівчина зі зростом в 182 см часто зустрічає залицяльників, які почуваються "невпевнено" поруч з нею та навіть обманюють щодо своїх параметрів.

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