Заборонила розмовляти з дівчатами: наречена перед весіллям склала "чорний список" для коханого

За словами дівчини, основне — це безпека її партнера. Втім, далеко не всі користувачі мережі такої ж думки.

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24-річна Ізабелла Блаунт з Лестерширу, що у Великій Британії, планує вийти заміж у Лас-Вегасі у 2026 році, але вже склала "чорний список" з вимогами до проведення парубочої вечірки свого коханого Макса. Відповідний пост вона опублікувала на сторінці в TikTok.

Дівчина перерахувала чіткі правила поведінки, заборонивши нареченому розмовляти з представницями протилежної статі, відвідувати такі туристичні місця, як Амстердам, де легалізована проституція, запрошувати стриптизерок, а також зобов’язала проводити відео/фотозйомку на парубочій вечірці й регулярно писати СМС, щоб вона була спокійною. Ну й врешті-решт: привезти їй подарунок на пам'ять.

Дівчина перерахувала чіткі правила поведінки, заборонивши нареченому розмовляти з представницями протилежної статі Фото: TikTok Дівчина перерахувала чіткі правила поведінки, заборонивши нареченому розмовляти з представницями протилежної статі Фото: TikTok

Цей пост зібрав 1,8 млн переглядів та викликав палкі суперечки. Частина користувачів мережі підтримала вимоги ревнивої британки, однак інші назвали такі "правила" надмірними та поцікавились, чи варто укладати шлюб, якщо між партнерами немає довіри.

"У мого нареченого парубоча вечірка на цих вихідних. Немає жодних правил. Просто хочу, щоб він веселився, тому що я йому довіряю"

"Привезти подарунок з парубочої вечірки, який саме? Похмілля і запах жалю?

"Якби це написав хлопець, його б вже звинуватили в насильстві"

Згодом Іззі пояснила, що це був лише "жарт", й опублікувала оновлений список. Вона попросила все ж обійтися без стриптизу, але дозволила коханому весело провести час, спілкуючись з усіма.

За її словами, основне — це повага та безпека партнера.

"Ми з нареченим просто сміємося над коментарями. Він повністю зі всім погоджується та поважає встановлені межі, саме тому нам з ним добре разом", — додає Ізабелла й зізнається, що не очікувала такої бурхливої реакції від підписників.

24-річна Ізабелла Блаунт та її коханий Макс Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річного тореадора Хуана Ортегу, який шокував родичів і друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила всі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".

Також ми розповідали про 38-річну Даніель Фінлі-Едвард з шотландського міста Ренфрю, яка здійснила своє найзаповітніше бажання — зіграла довгоочікуване весілля зі своїм коханим Джоном Во. Втім, для пари цей радісний день був сповнений не лише щастям, а й сумом, адже наречена невиліковно хвора на рак.