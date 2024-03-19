Чоловік повернувся з відпустки і отримав лист із повідомленням про свою смерть (фото)

Нік Фатурос розповів, що намагався додзвонитися в потрібні інстанції, щоб довести, що він дійсно живий, але ні з ким не зміг поговорити.

Повернувшись додому після тривалої відпустки в Коста-Риці, мешканець Монреаля (Канада) отримав поштою документ, у якому йшлося про те, що уряд Квебека вважає його мертвим. За його словами, це був сюрприз усього його життя. Про це пише CTV News.

У 14-сторінковому листі з міністерства юстиції уряд пише, що сподівається стягнути зі спадщини Ніка Фатуроса гроші за штраф за перевищення швидкості. Трохи згодом стало відомо, що чоловік виявився живим.

"Я сміявся. Я сказав: "Нічого собі". Для мене це новина", — сказав він.

За словами 34-річного чоловіка, він оскаржив штраф за перевищення швидкості у 2022 році, а потім поїхав у тривалу відпустку в Центральну Америку. За словами Фатуроса, він був дуже здивований і радий, що його мати не бачила його.

"Зовсім забув про це, повернувся й отримав цей лист. Якби вона відкрила його, а я, не дай боже, поїхав у свою подорож, вона була б приголомшена", — розповів канадець.

Лист, який свідчить про те, що Нік Фатурос юридично мертвий Фото: CTV News

Чоловік повідомив, що намагався додзвонитися в потрібні інстанції, щоб довести, що він дійсно живий, але ні з ким не зміг поговорити.

"Дуже важко додзвонитися, дуже важко", — додав він.

Своєю думкою про ситуацію поділився адвокат Вільям Корбатлі. Він вважає, що чоловік має заявити, що він живий і зробити це якомога швидше.

"Іноді трапляються такі помилки, але це дуже рідко. Це вплине не тільки на цей дорожній штраф, а й на всі його спадщини та інше", — каже він.

Фатурос каже, що просто хоче довести, що він не "ходячий мрець". Представник міністерства юстиції повідомив ЗМІ електронною поштою, що плутанина сталася через "людську помилку".

Раніше Фокус повідомляв, що медсестра розповіла про "передсмертний хрип" пацієнтів. Джулі МакФадден доглядає за людьми, що помирають і розповідає про моменти, які можуть налякати їхніх родичів.

Також стало відомо, що проповідник переховувався від людей, які хотіли його розіп'яти. Еліу Сімію називав себе Ісусом Христом із Бунгоми. Минулого року чоловік звернувся в поліцію через побоювання, що його життю може загрожувати небезпека.