Уважна жінка завдяки мобільному застосунку спіймала чоловіка на зраді (відео)

Тепер американка веде сторінку у TikTok, де ділиться зі своїми 1,8 млн підписниками всіма подробицями розслідування.

29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою застосунку для Strava. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує, пише видання New York Post.

Щоб зрозуміти, в чому справа, МакҐі вивчила деталі онлайн-активності свого нареченого в мобільному застосунку Strava й помітила, що траси пробіжок переривались або закінчувалися за адресою, де живе його колега.

"Їхні стосунки завжди викликали у мене дивне відчуття, але вони служили разом. Ці карти остаточно підтвердили мої підозри щодо їхнього роману", — пояснила Меган.

Відтоді жінка веде сторінку у TikTok, де ділиться зі своїми 1,8 млн підписниками всіма подробицями розслідування.

За словами американки, наречений намагався приховати свої походеньки, відмовляючись від спільних пробіжок під виглядом того, що кохана не встигатиме за ним.

"Хоч це і не допомогло мені розкрити всієї історії, але дало розуміння того, з ким він зраджував й що робив", — підсумувала МакҐі й додала, що чула чутки про зради свого колишнього й з інших джерел.

До слова, в застосунку Strava друзі можуть відстежувати тренування одне одного та публікувати власні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір чотирьох дітей Оріану Ліндсей, яка наважилась вдруге вийти заміж за свого колишнього чоловіка, а також прийняти його дитину від іншої жінки. Блогерка дякує Богові за те, що він знову звів сім'ю разом, і обіцяє постійно ділитися з людьми своєю неймовірною історією кохання.

Крім того, весілля у Китаї закінчилось грандіозним скандалом: наречений помстився невірній коханій, публічно продемонструвавши відео, на якому вона зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри.