Барменка, яка наливає клієнтам коктейль й дає ляпаса, заробляє $6 тисяч за ніч (відео)

Сезон весняних канікул цього року запам’ятається завдяки незвичній атракції, яка дуже швидко стала культовою в соціальних мережах.

26-річна барменка Айяна Каллас з Форт-Лодердейлі (Флорида, США) підкорила серця клієнтів бару Backyard Fort Lauderdale своїми фірмовими "ураганними коктейлями". Ця неординарна позиція в меню включає театралізоване шоу, напій та ляпас для кожного відвідувача, який наважиться його спробувати, пише видання New York Post.

Процес подачі "ураганного коктейлю" перетворився на справжнє видовище: барменка в спеціальній посудині переливає коктейль у рот відвідувача, після цього вивертає на його голову повний глечик води й, зрештою, демонстративно дає ляпаса.

Ціна такого досвіду становить $30 за одну порцію, хоча може варіюватися залежно від алкоголю та інтенсивності удару. Попри все, попит на "ураганні коктейлі" залишається вкрай високим.

"Дуже ретельно стежу за безпекою й роблю так, щоб це виглядало, ніби я б'ю клієнтів щосили, але насправді це не боляче. Всі вони дають згоду перед тим, як отримати ляпаса", — пояснює Каллас.

Барменка продає від 150 до 200 порцій коктейлів за ніч, що робить її унікальне шоу одним з найпопулярніших атракціонів у Форт-Лодердейлі під час весняних канікул. Студенти масово з’їжджаються сюди зі всієї країни, щоб сфотографуватися для Instagram.

Ціна такого досвіду становить $30 за одну порцію, хоча може варіюватися залежно від алкоголю та інтенсивності удару Фото: Instagram / Hurricaneaiyana

"Вони вважають, що це цікаво, смішно та неповторно. Насправді ж просто веселощі заради веселощів", — додає Айяна, яка доповнює свої театралізовані виступи акробатичними трюками та реслінгом.

Торік вона працювала 45 днів поспіль з 8 вечора до 5 ранку й отримувала близько $6 тисяч за ніч.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туристку з Австралії, яка розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).

Крім того, невідомий зловмисник проник на територію виноробні "Cepa 21" у регіоні Рібера-дель-Дуеро, що в центральній Іспанії, та відкрив крани на величезних резервуарах з вином. У результаті близько 60 тисяч літрів елітного напою вартістю 2,5 млн євро вилилось в стічну каналізацію.