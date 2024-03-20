Загадкова леді: будівельники знайшли "голову жінки" віком майже 2000 років (фото)

Ймовірно, статую придбав для своєї колекції граф Ексетер Браунлоу Сесіл – він був завзятим мандрівником та колекціонером мистецтва.

Під час ремонтних робіт на території садиби XVI століття Burghley House у Пітерборо (Велика Британія) будівельники знайшли дві частини унікальної мармурової статуї, яка, за оцінками фахівців, датується 1-2 століття нашої ери. Про це повідомляє видання CNN.

Першу частину скульптури, голову загадкової римської леді, виявив минулого року водій екскаватора Грегом Кроулі.

"Я пережив справжній шок, коли ківш екскаватора перекотився через великий камінь, і розкрив обличчя. Не міг повірити, коли мені сказали, що це римська мармурова статуя", — сказав Кроулі в коментарі для Burghley House.

Через два тижні неподалік розкопали ще один бюст, який, ймовірно, був частиною першої знахідки. Після ретельного очищення та дослідження обидва фрагменти вдалося зібрати воєдино.

Експерти помітили важливу деталь — до статуї був прикріплений залізний штифт, який дозволяв експонувати її на постаменті. Це пристосування використовували італійські торговці антикваріатом наприкінці 18 століття, коли продавали об’єкти мистецтва аристократам, які подорожували Італією.

Після ретельного очищення та дослідження обидва фрагменти скульптури вдалося зібрати воєдино Фото: Burghley House

Ймовірно, статую придбав для своєї колекції граф Ексетер Браунлоу Сесіл — він успадкував титул у 1754 році й був завзятим мандрівником та колекціонером образотворчого мистецтва.

Однак залишається загадкою, як неоціненний артефакт опинився під землею на автостоянці маєтку. Є кілька версій — починаючи від звичайної крадіжки аж до того, що хтось просто викинув статую.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пенсіонерка Енн Пінчер у 1950 році придбала у своїх друзів-антикварів вазу за символічну на той час суму в 25 фунтів (еквівалент 786 фунтів за нинішнім курсом), однак навіть не здогадувалась, скільки її покупка коштує насправді.

Крім того, 21-річний Аарон Гібсон із шотландського міста Далбітті знайшов у своєму саду бомбу часів Другої світової війни. Побачивши снаряд, чоловік відразу зателефонував співробітникам поліції, які викликали команду фахівців зі знешкодження вибухівки та саперів Королівського військово-морського флоту.