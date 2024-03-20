"Ноїв ковчег": громадський туалет під час повені схожий на "інопланетний корабель"

Багато місцевих жителів стурбовані незвичайною конструкцією, яка мала бути недосяжною під час затоплень парку.

Новий двоповерховий громадський туалет в Уельсі порівняли з "інопланетним космічним кораблем", а його протипаводкова конструкція перетворює його на аналог "Ноєвого ковчега" під час повеней. Про це пише Daily Star.

Місцеві жителі стали називати будову "космічним кораблем". Химерний двоповерховий "протипаводковий" громадський туалет у парку Гвідір ще не відкритий, але його будівництво вже викликало суперечки. На спорудження такої конструкції на палях було витрачено 160 000 фунтів стерлінгів.

Туалети розташовані на висоті 8,78 метра від землі. Попри інноваційний дизайн, Управління природних ресурсів Уельсу занепокоєне тим, що під ними розташоване місце для велосипедистів і стоянка. Деякі місцеві жителі побоювалися, що схожий на космічний корабель туалет може виявитися недостатньо стійким до повеней. Тому його вирішили опустити на рівень першого поверху.

Місцеві жителі побоюються, що навіть із піднятою платформою нові туалети будуть затоплені Фото: North Wales Live

З моменту початку будівництва в цьому районі сталося 17 стихійних лих. Заступник мера міста чекає, коли спаде рівень води, щоб перевірити, чи цілий туалет на першому поверсі.

"Буде цікаво дізнатися, чи затопило споруду, або ж для стримування води було встановлено двері або ворота. Якщо вона була затоплена, наскільки сильно постраждали стіни? Чи потрібно замінити електрику? Залишається тільки сподіватися, що зручності на першому поверсі захищені від повені й не будуть пошкоджуватися щоразу, коли їх затопить. Повторні ремонти швидко стануть дуже дорогими", — зазначив він.

Будівництво обійшлося в 160 тисяч фунтів стерлінгів, старі туалети виявилися незатребуваними Фото: North Wales Live

Видання зазначає, що наразі в якості туалету використовуються прилеглі кущі. Передбачається, що новий туалетний блок дасть змогу рослинам відпочити від відвідувачів, яким потрібно сходити до туалету, і вони не будуть "забруднювати живопліт".

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що в місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.