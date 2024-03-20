Дорогу, яку вперше за 30 років відремонтували, не зачепили під "покинутою" машиною

Під час ремонту робітники не змогли зрушити автомобіль, щоб покласти новий асфальт. Місцеві жителі не задоволені цією курйозною ситуацією.

В одному з графств Англії вперше за майже 30 років було відремонтовано дорогу. Однак одна її не дуже велика частина залишилася недоторканою. Про це пише Dorcet Echo.

Робітники, зіткнувшись із незвичайною проблемою. На вулиці, яку вони ремонтували, стояв кинутий автомобіль. Замість того щоб зрушити машину, вони вирішили покласти новий асфальт навколо неї, залишивши недоторканою велику площу навколо і під авто.

Жителі міста Веймут (графство Дорсет) стверджують, що машина не рухалася з місця протягом двох років, але влада заявляє, що вона оподатковується. Транспорт зареєстрований на місцевого жителя, тож будівельники нічого не можуть із цим вдіяти. Підрядники заново поклали асфальт на одній із вулиць у рамках широкомасштабних робіт із заміни дорожнього покриття, що проводяться по всьому Дорсету.

Один із жителів, який не захотів називати своє ім'я, сказав, що новий вигляд "знизив рівень району".

"Це виглядає жахливо, це безглуздо. Усі, хто проходить повз, коментують це. Рослини проростають крізь асфальт, а на дорозі під машиною цвіль. Я живу тут уже 27 років, і це перший раз, коли дорога була заново відремонтована. Дорогу ремонтують нечасто, і те, що вона має такий вигляд, — справжня ганьба. Можливо, машина все ще буде там, коли дорогу ремонтуватимуть наступного разу, років через 30", — сказав він.

Частина дороги залишилася недоторканою Фото: Reddit

Мешканець додав, що машину не пересували вже понад два роки, і, попри спроби зв'язатися з поліцією і Радою Дорсета, йому сказали, що автомобіль, як і раніше, числиться на податковому обліку і належить людині у Веймуті.

"Ця машина дуже стара, реєстрація датується приблизно 1962 роком. Вона стоїть на дорозі й не рухається вже понад два роки, з червня 2021 року. Вона виглядає занедбаною, але в раді так не вважають, вони кажуть, що вона оподатковується і зареєстрована на місцевого жителя. Це безумство. Жодного здорового глузду не було застосовано", — додав він.

Видання зазначає, що ця дорога є однією з більш ніж 40 по всій окрузі, на яких проводять ремонт. Компанія Kiely Bros виконує роботи на замовлення ради, які мають завершитися до середини березня.

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