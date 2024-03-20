Розкішний будинок за $487 тисяч після продажу визнали непридатним для життя (фото)

Власники помешкання через непрогнозовані наслідки стихії живуть як на лезі ножа й "бояться кожного дощу".

Подружня пара Валері та Дерек Лаун з міста Твігворт (графство Глостершир, Велика Британія) вже майже два десятиліття живе у постійному страху через періодичні затоплення їхнього трикімнатного будинку вартістю $487 тисяч (близько 19 млн грн). Детальніше про цю історію написало видання BBC.

Попередні власники помешкання перед продажем сказали Лаунам, що такі підтоплення трапляються лише раз на 100 років. Однак це виявилось неправдою, бо велика вода прибуває сюди регулярно — у 2007, 2014, 2020, 2021 роках, а останній випадок стався зовсім нещодавно — 4 січня 2023 року після шторму "Хенк".

Валері Лаун, бабуся чотирьох онуків, розповіла журналістам, що вони з чоловіком буквально живуть на лезі ножа і "бояться кожного дощу", адже їхнє майно через непрогнозовані наслідки стихії тепер вважається непридатним для продажу.

За її словами, найстрашнішою була повінь 2007 року, коли усередині помешкання назбиралося 0,9-1,2 метра води, і вони "втратили все". Не легко довелось й у часи пандемії COVID-19: тоді сімейство жило у спальні нагорі разом зі своєю німецькою вівчаркою, бо через карантинні обмеження ніхто не міг їм допомогти.

Господарі переконані, що збільшення частоти повеней у їхньому районі пов'язане з новим будівництвом на прилеглих територіях.

Господарі переконані, що збільшення частоти повеней у їхньому районі пов'язане з новим будівництвом на прилеглих територіях Фото: Valerie Lown

"Ми просто не можемо так далі жити, потрібно притягнути до відповідальності урядовців", — заявила пані Лаун.

Жінка хвилюється, що за таких обставин не зможе нічого лишити у спадок для своїх дітей та онуків.

Член парламенту від консерваторів Лоренс Робертсон визнав, що історія цієї родини "дуже сумна" і додав, що уряд має втрутитися, щоб вжити відповідних заходів.

Лауни хвилюються, що за таких обставин не зможуть нічого лишити у спадок для своїх дітей та онуків Фото: Valerie Lown Лауни хвилюються, що за таких обставин не зможуть нічого лишити у спадок для своїх дітей та онуків Фото: Valerie Lown

Нагадаємо, раніше Фокус писав про агента з нерухомості Джулі Бандок з Сіднея (Австралія), яка через свою необачність під час підготовки до огляду випадково спалила розкішний будинок вартістю $1,5 млн. Цей інцидент став причиною судового позову проти самої рієлторки та її роботодавця — компанії Domain Residential Northern Beaches.

Крім того, Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста, що у Великій Британії, будуть змушені знести будинок вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечки стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова.