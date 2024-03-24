Подруги вирушили у 800-кілометрову подорож на іграшкових машинках (відео)

Мандрівницям вручили GPS-трекер, який вони повинні вмикати щодня перед поїздкою, аби підтвердити, що вони не маніпулюють даними.

Кессі Аран та її подруга Лорен зі штату Флорида (США) вирушили в незвичайну подорож довжиною 500 миль (804 км) узбережжям Атлантичного океану на іграшкових машинках. Їхня мета — встановити новий світовий рекорд Гіннеса, пише видання News 4 Jax.

Захопливу експедицію дівчата розпочали від Friendship Fountain в Джексонвіллі й планували за приблизно два місяці досягнути найпівденнішої точки США — Кі-Веста.

"У дитинстві ми каталися на іграшкових машинках і завжди хотіли спробувати встановити світовий рекорд Гіннеса. Тепер подумали, що це веселий спосіб згадати наше дитинство. Дуже любимо божевільні пригоди, розширювати межі можливого та намагаємося надихати інших людей на цьому шляху", — розповідає Лорен.

Цікаво, що в Книзі рекордів Гіннеса досі не зафіксована максимальна відстань, подолана на іграшковій машинці, але нещодавно організація схвалила заявку від подруг, тож їхня спільна подорож набула офіційного статусу як перша спроба встановити новий світовий рекорд.

Мандрівницям вручили GPS-трекер, вони повинні вмикати його щодня перед поїздкою, аби підтвердити, що вони не маніпулюють даними. Пристрій відстежує, куди вони йдуть, з якою швидкістю та коли зупиняються.

Кессі та Лорен мають понад мільйон підписників в TikTok, YouTube та Instagram. Вони регулярно діляться враженнями від свого незвичайного автопробігу в соціальних мережах, заразом популяризуючи ідею захисту навколишнього середовища та відповідального ставлення до тварин.

До речі, Кессі також володіє компанією з пошиття одягу "The Ear Socks", яка 10% від усіх надходжень від продажу футболок, наклейок та худі перераховує до товариства "Best Friend's Animal Society", щоб допомогти закрити всі притулки до 2025 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в американській Каліфорнії відбулася незвичайна зустріч — найвищий чоловік у світі Султан Кьосен зустрівся та наживо поспілкувався з найнижчою жінкою Джьоті Амге. До речі, ця зустріч стала вже другою для рекордсменів. Уперше вони побачилися у 2018 році в Каїрі.

Крім того, мешканка Каліфорнії потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки одному волоску на своїй руці – його довжина аж 18,4 сантиметра.