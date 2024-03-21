Чоловік використав фотографію квитка іншого пасажира, щоб потрапити на рейс

Вікліфф Ів Флерізард планував перечекати посадку в туалеті літака, але щось пішло не за планом. Чоловік заявив, що просто хотів потрапити додому.

У США чоловіка заарештували після того, як він імовірно сів на рейс Delta, використовуючи фотографію квитка іншого пасажира. Про це пише CNN.

26-річного Вікліффа Ів Флерізарда з Техасу було заарештовано після того, як у неділю, 17 березня, сів на рейс Delta Air Lines у Солт-Лейк-Сіті без квитка. Американець зробив знімок посадкового талона іншого пасажира, поки той не дивився і скористався ним.

Чоловікові висунуто одне обвинувачення в незаконному проникненні на судно або літак, ідеться у скарзі, поданій до окружного суду США в штаті Юта. Як стверджується у скарзі, перед посадкою на рейс у міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті на записах камер спостереження видно, як Флерізард фотографує телефони та посадкові талони кількох пасажирів, доки вони не дивляться, а потім використовує свій власний телефон для посадки на рейс в Остін, штат Техас.

Опинившись на борту, чоловік вирушив до туалету в передній частині й провів там "значну кількість часу", поки інші пасажири проходили на посадку.

"Після завершення посадки та безпосередньо перед тим, як двері літака були зачинені, Флерізард вийшов із переднього туалету, пройшов до задньої частини літака та увійшов до іншого туалету", — йдеться у скарзі.

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Коли він вийшов, стюардеса помітила, що вільних місць немає, і підійшла до чоловіка, щоб допомогти йому. У цей час літак уже від'їхав від воріт і почав вирулювати на злітно-посадкову смугу. Він сказав бортпровідниці, що його місце — 21F, але член екіпажу підтвердила, що людина, яка купила квиток на це місце, вже сидить на ньому.

Після того як стюардеси з'ясували справжнє ім'я Флерізарда і встановили, що в нього немає квитка або броні, літак повернувся до виходу на посадку, і його зустріли співробітники правоохоронних органів.

Американець розповів співробітникам поліції, що перебував у Парк-Сіті для катання на сноуборді й мав повернутися додому, щоб побачитися з родиною. Він сказав, що раніше в неділю в нього був заброньований квиток на рейс Southwest Airlines, але він був переповнений, і його перенесли на пізніший рейс.

"Чоловік визнав, що припустився помилки та просто хотів потрапити додому", — йдеться у скарзі.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів. Сіерра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

Також стало відомо, що жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь. Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції та вирішила відзначити цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.