Промах забудовника: новенький житловий масив назавжди залишиться безлюдним (фото)

Ймовірно, незавершені об’єкти будівництва згодом перепадуть кредитору як компенсацію збитків.

33 новобудови у житловому масиві Калсток (графство Корнуолл, Велика Британія) стоять пусткою через серйозний промах забудовника, який не розрахував правильно свої витрати. Про це пише видання BBC.

Затримки з боку місцевої влади призвели до нарахування забудовнику 1,2 мільйона фунтів стерлінгів відсотків за позиками, і тепер він просто не може продовжувати будівельні роботи. Усі незавершені об’єкти наразі законсервовані. Ймовірно, згодом їх перепадуть кредитору як компенсацію збитків.

Директор компанії-забудовника Майкл Вайт звинувачує міську раду у "використанні" юридичних механізмів як зброї проти нього. За словами чоловіка, посадовці висунули до плану забудови додаткові вимоги, зокрема, зобов’язали облаштувати другу дорогу та підпірну стіну вартістю 750 тисяч фунтів стерлінгів.

"Мені шкода, що все вийшло не так, як ми хотіли. Напевно, варто було боротися далі, щоб це сталося. Я прошу вибачення за цю складну ситуацію", — прокоментувала Адель Фулнер, співдиректорка фірми.

Міська рада, зі свого боку, заявляє, що веде переговори зі всіма зацікавленими сторонами, і визнає, що перемовини задля вирішення конфлікту із цим забудовником тривають вже кілька років.

"Ми прагнемо співпрацювати з компаніями, які отримали дозвіл на будівництво, щоб забезпечити зведення ЖК, включно з визначеною кількістю соціального житла, відповідно до дозволу. Однак необхідно дотримуватись місцевої та національної політики планування", — йдеться в офіційній заяві.

Незавершені об"єкти будівництва згодом перепадуть кредитору як компенсацію збитків Фото: колаж Фокус

Місцева чиновниця Дороті Кірк назвала ситуацію, що склалася, трагічною, коли всі сторони програють.

"Сподіваюся, що ми зможемо врятувати цю забудову. Мусимо знайти якесь рішення, врешті-решт. Я не хочу, щоб Калсток залишився без нових будинків, а забудовник втратив усе", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста, що у Великій Британії, будуть змушені знести будинок вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечки стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова.

Крім того, подружня пара Валері та Дерек Лаун з міста Твігворт (графство Глостершир, Велика Британія) вже майже два десятиліття живе у постійному страху через періодичні затоплення їхнього трикімнатного будинку вартістю $487 тисяч (близько 19 млн грн).