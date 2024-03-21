Жінка займалася йогою на стоянці пекарні, яку після цього одразу ж пограбувала (відео)

Дівчина вирішила розім'ятися перед тим, як проникнути в кондитерську. Вона вкрала кілька круасанів, а також інші речі співробітників.

В Австралії жінка позаймалася йогою просто на стоянці перед пекарнею, яку потім пішла і пограбувала. Про це пише The Mirror.

Злочинниця виконувала складні вправи і була зафіксована камерою відеоспостереження закладу просто перед тим, як увірватися в кондитерську близько 3 години ночі 3 березня і вкрасти кілька круасанів. Роликом поділилися співробітники пекарні в соціальних мережах.

"Ми були дуже здивовані, коли побачили запис із камер спостереження, зроблений під час нещодавнього злому нашої кондитерської. Схоже, йога — обов'язкова умова перед проникненням. Було вкрадено кілька речей, включно з круасанами, які вочевидь були занадто спокусливими для цього гнучкого грабіжника", — підписали працівники Phillippa's Bakery відео.

До ролика додали саундтрек із фільму "Місія нездійсненна: Протокол Фантом". Під цю мелодію гнучка дівчина, одягнена у все чорне, катається по стоянці, роблячи вправи для ніг і тіла, перш ніж скоїти злочин.

Дівчина займалася йогою просто перед входом у пекарню Фото: Instagram

Відео сподобалося багатьом користувачам Instagram і вони поспішили прокоментувати дії грабіжниці.

"Це щоб відпрацювати калорії від круасанів до того, як вона їх вкраде?" — написав один із глядачів.

Видання зазначає, що 44-річна мешканка Річмонда прихопила з пекарні Phillippa's хрустку випучку, а також пару туфель, iPad і засоби для чищення. Їй висунули звинувачення в крадіжці, зломі і крадіжці з використанням обладнання. Дівчину відпустили під заставу.

Раніше Фокус повідомляв, що начальник поліції вибачився за офіцерів, які "списали" 264 тисячі нерозкритих справ. Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.