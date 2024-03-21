Потрапив у скандал: власник яхти за $4,5 млн викидав у воду 100-доларові купюри (відео)

Бізнесмен Аджай Такоре веде яскравий спосіб життя і не соромиться своїх грошей. Нещодавно він потрапив у заголовки газет після того, як погрожував простому працівнику пристані.

У США власник яхти Lamborghini вартістю 4,5 мільйона доларів погрожував працівнику приватного причалу після того, як йому сказали, що там не можна перебувати. Інцидент стався в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Про це пише CBS News.

21-річний Джозеф Холт працює на пристані Marriot Marina. Хлопець розповів журналістам, що помітив яхту, яка підпливала до приватного причалу. За словами Холта, власник яхти, якого ЗМІ ідентифікували як Аджая Такоре, намагався підібрати іншу людину на причалі.

"Я ввічливо сказав йому, що він не може там перебувати, і, чесно кажучи, сподівався поговорити з ним про його круту яхту", — сказав працівник Marriot Marina.

На відео, опублікованому в YouTube користувачем @SM-wc9eq, видно, як темно-синє судно Tecnomar for Lamborghini 63 відпливає від причалу. На яхті стоїть чоловік у сірій футболці, джинсах і кепці та кричить на працівника пристані. Чоловіки показали один одному нецензурні жести.

"Я справді намагався стримати себе, щоб мене не звільнили з роботи або щоб я не переступив межу", — сказав Холт.

Бізнесмен і працівник причалу вступили в словесну перепалку Фото: YouTube

За його словами, Такоре витягнув із його гаманця 100-доларові купюри й кинув їх у нього. Він додав, що бізнесмен чіплявся до нього. Цей момент не потрапив на відео.

"Він говорив, що я ніхто, я ніщо, я працюю на дурній роботі. Він сказав, що знає людей, що у нього є зв'язки, що він може змінити моє життя і зруйнувати його", — додав Холт.

Поліція порту Сан-Дієго прибула на пристань через 10 хвилин після того, як яхта Такоре відійшла від причалу. Співробітники правоохоронних органів повідомили, що хлопець вирішив висунути звинувачення проти бізнесмена.

Згідно зі сторінкою Такоре в LinkedIn, він є генеральним директором компанії Doctor Multimedia. На сайті компанії зазначено, що це маркетингова фірма у сфері охорони здоров'я, розташована в Сан-Дієго. В Instagram і TikTok Такоре фігурує під ім'ям Ейс Роджерс, де його відзначають як професійного гравця в азартні ігри.

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