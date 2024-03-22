Залишився в минулому: блогер показав покинутий парк розваг (фото)

Багато користувачів соцмереж зазначили, що будівлі, в яких колись розташовувалися квартири для відпочивальників, і їхня обстановка, як і раніше, створюють відчуття минулого часу.

Покинутий парк розваг Pontins у Саутпорті (Англія), який раптово зачинився 3 січня, був уперше зображений на фото з моменту його закриття. Знімками поділився блогер і міський дослідник Метт із Рочдейла у Facebook.

Колись популярне місце відпочинку зараз пустує, але залишки колишньої слави все ще видно. Будинки, в яких колись розташовувалися квартири для відпочивальників, і їхня обстановка, як і раніше, створюють моторошне відчуття минулого часу.

Рішення власників Britannia Hotels негайно закрити парк залишило гостей міста і місцевих жителів у шоці, повідомляє Mirror. Pontins добре відомий як курортний комплекс у Великій Британії, де тисячі людей проводили в дитинстві тут літо, насолоджуючись розвагами, шоу, ігровими майданчиками та ресторанами.

Pontins добре відомий як курортний комплекс у Великобританії Фото: Exploring with Matt

Міський дослідник Метт поділився новими фотографіями цього красивого місця. Зазвичай хлопець досліджує старі занедбані лікарні та будинки, але не зміг встояти перед можливістю побувати на території Southport Pontins.

"Я побачив в інтернеті, що він закрився, і випадково опинився в цьому районі, тож я перевірив його разом зі своїм найкращим другом", — написав він у Facebook.

Метт, який побував у Pontins, сказав, що це було схоже на крок назад у часі. Усе було залишено так, як було: від кухонного приладдя до стільців і столів. Зовні блогер виявив ігровий майданчик з гойдалками й столом, за яким сім'ї відпочивали під час перерви.

У квартирах усе залишилося на своїх місцях Фото: Exploring with Matt

Багато людей звернули увагу на його фотографії та вирішили поділитися своїми щасливими спогадами про це місце.

"У дитинстві ми їздили сюди на сімейні канікули. Це було найкраще, у мене стільки спогадів про Pontins: блакитні коти, осляче дербі, човнове озеро, конкурс "Міс Pontins", конкурс "Міс Прекрасні ніжки", пісня "На добраніч, діти", капітан Крок, танці на вечірках. Дуже шкода, що він закритий", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що в місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.