Заради сміху: натовп веселунів із лазерними указками "засліпив" літак у нічному небі (відео)

Вірусний ролик обурив багатьох користувачів мережі, які звинуватили учасників фестивалю в нерозсудливості й протизаконних діях.

Учасники міжнародного фестивалю піротехніки в Мексиці "засліпили" лазерними указками літак, що пролітав над ними в нічному небі. Відповідне відео було опубліковане в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

На опублікованих кадрах, знятих 16 та 17 березня, можна побачити, як незліченна кількість потужних лазерних променів здіймається в небо й освітлює борт зеленим сяйвом.

Це сталось саме в той момент, коли авіалайнер заходив на посадку в міжнародному аеропорту імені Феліпе Анхелеса. Летовище розташоване в місті Зумпанго, що за 35 кілометрів на північ від Мехіко.

Вірусний ролик обурив багатьох користувачів мережі, які звинуватили учасників фестивалю в безрозсудності та протизаконних діях.

"Я не можу повірити, що в такої маси людей, повністю відсутня сіра речовина. Неймовірно, наскільки вони тупі", "Це протизаконно, а не смішно", "Безпросвітна деградація", "Нове покоління TikTok", — обурюються коментатори.

Хоча дехто стверджує, що місцеві жителі Тультепеку не мають до цього жодного стосунку, а лазерні атаки влаштували приїжджі туристи.

"Містяни таким не займаються. Літаки щодня спокійно пролітають над територією, і ніхто не робить нічого подібного", — пишуть вони.

До речі, направлення лазерів на літаки заборонено в більшості країн світу, такі дії караються великими штрафами та навіть ув'язненням. Наразі невідомо, чи розслідує поліція та авіаслужби цей інцидент.

Міжнародний фестиваль піротехніки проводиться в Тультепеку щорічно, оскільки це містечко вважається центром виробництва феєрверків у Мексиці. На святкування сюди приїжджає близько 100 тисяч відвідувачів.

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Крім того, перша пілотеса Boeing 737 компанії Tarom Ліліана Гірап розповіла про випробування та негаразди, пов'язані з роботою командира комерційного літака. Окрім іншого, вона пояснила, що саме члени екіпажу скажуть пасажирам у разі неминучої аварії.