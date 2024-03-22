Чоловік випадково спіймав величезну рибу і встановив одразу два рекорди (фото)

Чад Вільямс вирішив уперше вирушити на риболовлю з друзями. Його перший улов вагою 74 кілограми вразив як досвідчених рибалок, так і користувачів соціальних мереж.

У США Чад Вільямс спіймав величезного веслоноса і побив два рекорди під час риболовлі в штаті Міссурі. Про це пише FOX News.

Чоловік із міста Олейт, штат Канзас, майже випадково став рекордсменом. Американець поїхав на риболовлю на запрошення друзів. Пізніше Чад зізнався, що, коли закидав вудку, навіть не знав про існування веслоносів.

Чоловікові вдалося зловити щось величезне на вудку. Вільямс розповів, що риба була дуже сильною і йому треба було докласти чималих зусиль, щоб витягнути її. Після зважування стало зрозуміло, що американець встановив одразу два нових рекорди. Спійманий ним веслоніс важить понад 74 кілограми, що на 11 кілограмів більше за попереднє найвище досягнення в штаті. Ба більше, Вільямс побив і світовий рекорд, оскільки його риба виявилася на 368 грамів важчою.

У Департаменті охорони природи Міссурі (MDC) навіть пожартували, що після такого досягнення Чад, можливо, захоче піти з риболовлі.

"Чесно кажучи, я все ще не відійшов від цієї події. Агент з охорони природи Тайлер Браун не повірив, що я ловлю рибу вперше. Він сказав: "Тобі більше ніколи не доведеться виходити на риболовлю! Ніщо не може перевершити це!" І, напевно, він має рацію", — розповів американець.

Чад Вільямс вирішив уперше вирушити на риболовлю з друзями Фото: Smith's Fishing Adventures

Веслоніс — вид прісноводних променеперих риб. Переважно вони мешкають у річці Міссісіпі та її притоках у штатах Огайо, Міссурі та Іллінойс. Ці риби виростають до трьох метрів у довжину і можуть важити понад 90 кілограмів. Мають рострум веслоподібної форми, що становить близько третини всієї довжини тіла.

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