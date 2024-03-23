Туристи помітили ведмедів, які плавали озером на катамарані у формі лебедя (фото)

Деякі користувачі мережі жартома порівняли побачене з сюжетом відомої дитячої книги "Ми йдемо на полювання за ведмедем".

Співробітники сафарі-парку Воберн у Бедфордширі (Велика Британія) організували незвичайну розвагу для чорних ведмедів, які там живуть. Сильні дощі останніми днями призвели до утворення невеличкого озера на території заповідника, тож доглядачі вирішили цим скористатися, пише видання The Telegraph.

На штучну водойму спустили старенький чотиримісний катамаран у формі лебедя. Це відразу ж привернуло увагу зграї клишоногих, один з яких першим заліз всередину транспортного засобу, аж поки усі місця не були зайняті іншими охочими прокататися.

Заступник керівника парку Томмі Бабінгтон пояснив, що таку розвагу для чорних ведмедів організували спеціально, позаяк ці тварини потребують постійної рухової активності та ігор, особливо влітку, коли вони найбільш жваві.

"Цього року було так багато дощів, що у сафарі-парку Воберн утворилося нове мініозеро. Згодом у нас виникла ідея облаштувати цікаву розвагу для ведмедів", — сказав він.

Туристи та відвідувачі сафарі-парку того дня із захопленням спостерігали за незвичайною картиною: ведмедями, що пливуть під дощем на казковому катамарані. Відповідні кадри швидко стали популярними в соціальних мережах, зібравши десятки тисяч вподобань, коментарів та репостів.

Деякі користувачі жартома порівняли побачене з сюжетом відомої дитячої книги "Ми йдемо на полювання за ведмедем" (1989) Майкла Розена, а інші просто насолоджувалися милим видовищем.

Ведмеді плавають озером на катамарані у формі лебедя Фото: Woburn Safari Park Ведмеді плавають озером на катамарані у формі лебедя Фото: Woburn Safari Park

Між іншим, у Воберні живуть дорослий самець Чак та молодший Кода, а також самки Індіана, Фенікс, Діксі, Джорджія та Денвер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що американка Емі Холт з Норт-Бенда (Вашингтон, США) стала свідком незвичайної події: великий ведмідь намагався проникнути до її будинку через дверцята для собак. Жінка помітила звіра на своєму задньому ґанку завдяки камері відеоспостереження.

Крім того, співробітники служби охорони дикої природи в Північній Кароліні (США) попросили місцевих мешканців бути обережними після того, як в одному з будинків ведмедиця вилізла із вентиляційного отвору.