Залишається загадкою: відвідувач пляжу знайшов велику білу акулу без голови

Департамент охорони природи звернувся до громадськості по допомогу, у спробах знайти зниклу частину тіла тварини.

У Новій Зеландії велику білу акулу знайдено "обезголовленою" переляканим відвідувачем пляжу. Про це пише Daily Star.

Влада звертається до громадськості, адже місцеперебування голови тварини залишається загадкою. Жахливу знахідку було зроблено 15 березня на пляжі Махіа, на східній стороні острова Північний.

Місцевий Департамент охорони природи (DOC) звернувся до громадськості з проханням надати додаткову інформацію щодо загибелі великої білої акули, яку охороняють. Місцеперебування голови хижака залишається невідомим.

"Тіло акули було виявлено на човновій рампі, про що повідомив один із жителів. Ми вважаємо, що її спіймали вранці, а потім доставили на берег до пляжу Махіа, де й обезголовили", — заявив Метт Тонг, менеджер з операцій DOC.

Ілюстративне фото Фото: белая акула

Видання зазначає, що відповідно до новозеландського Закону про дику природу 1953 року полювання на білих акул, їхнє вбивство або заподіяння їм іншої шкоди заборонені. Закон також забороняє володіти або торгувати будь-якими частинами цих тварин. Під захистом також перебувають й інші види акул.

"Випадкове упіймання білої акули не є протизаконним, але її необхідно відпустити, не завдаючи їй подальшої шкоди, і згідно із законом про всі затримання необхідно повідомляти в DOC", — додав Тонг.

Полювання або вбивство морських тварин, що охороняються, без дозволу в Новій Зеландії карається або тюремним ув'язненням строком до двох років, або штрафом у розмірі до 250 000 новозеландських доларів (9,7 млн гривень), або тим і іншим.

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