Друга після Ватикану: який вигляд має крихітна острівна держава, де майже немає доріг

Архіпелаг складається з трьох рифових островів і шести островів у формі кільця. Невелика кількість трас робить країну привабливою для туристів, адже його набагато простіше дослідити.

Невеликий острів Тувалу в Тихому океані є однією з найменших держав світу. Він розташований на півдорозі між Гаваями та Австралією. Про це пише Metro.

Насправді це дев'ять основних островів, що складаються з трьох рифових островів і шести атолів (островів у формі кільця), а також безліч інших невеликих островів, що оточують його. Загальна площа суші становить 26 кілометрів квадратних. Це друга після Ватикану найменш населена країна у світі. Загалом на островах проживає 11 206 осіб (за оцінками на 2011 рік).

Через свої крихітні розміри Тувалу має лише 5 миль (8 км) доріг і це найменше у світі. Наступним регіоном з найменшою дорожньою мережею є Кокосові острови, де протяжність доріг становить 14 миль (22,5 км). Невелика кількість трас робить країну привабливою для туристів, адже її набагато простіше досліджувати. Найпопулярнішим видом транспорту є мотоцикл або скутер. Люди можуть взяти його напрокат у багатьох місцях по всій території суші. Ціни починаються від 10 австралійських доларів (257 гривень) на день.

Архіпелаг складається з трьох рифових островів і шести островів у формі кільця Фото: The Guardian

За описом Lonely Planet, Тувалу є сліпучим, обкільцьованим коралами та всипаним крихітними острівцями з пальмами. На думку авторів, це ідеальне місце, щоб втекти від метушні та шуму.

Чим зайнятися в Тувалу

Завдяки великій кількості коралових рифів головне заняття в Тувалу — це підводне плавання і сноркелінг.

Однак туристам варто бути уважними, адже величезна частина території країни є природоохоронною зоною, де не можна занурюватися з аквалангом. На островах також немає магазинів для дайвінгу, але готелі радо допоможуть людям зі спорядженням і спрямують до найкращих місць.

У цій невеликій державі багато міст і сіл, які можна досліджувати, а в міських ратушах цілий рік проводять традиційні культурні церемонії, зокрема й традиційні місцеві танці.

Найкращий спосіб переміщатися між дев'ятьма островами Тувалу — орендувати яхту Фото: The Guardian

Найкращий спосіб переміщатися між дев'ятьма островами Тувалу — орендувати яхту. Багато місцевих компаній надають човни в оренду, а також організовують одноденні поїздки, зокрема на риболовлю. Щоб придбати місцеві товари, людям радять відвідати Центр жіночих ремесел поруч з аеропортом, де можна знайти тувалуанські рогожки, віяла, килимки, намиста з дерева та рибальські гачки, що славляться по всьому Тихому океану. Їх також можна купити в околицях островів.

Також туристи можуть отримати незабутні враження від безлюдного острова. Лише за 70 австралійських доларів (1800 гривень) людина може замовити поїздку на Афеліту та "отримати" весь острів у своє розпорядження.

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