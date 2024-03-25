Біцепси більші ніж у Шварцнегера: нідерландка називає себе "Жінкою-Халком" (відео)

Джекі Коорн починає свої тренування зі 100 віджимань і 250 присідань, після чого слідує двогодинна силова робота в залі.

34-річна любителька фітнесу з Нідерландів Джекі Коорн називає себе "Жінкою-Халком". Стверджується, що в неї біцепси в обхваті більші, ніж в Арнольда Шварценеггера в його найкращі роки: 24 дюйми (61 см) проти 22 (56 см). Про це пише Oddity Central.

Жінка завжди займалася фітнесом, але тільки після того, як 2020 року їй довелося відмовитися від кікбоксингу через обмеження COVID-19, вона зрозуміла, що їй набагато комфортніше з великими розмірами. Відтоді Джекі виросла у вазі більш ніж удвічі, прийнявши свою незвичну фігуру і присвятивши себе нарощуванню м'язів. Нині нідерландка почувається сильнішою, ніж будь-коли, і, попри те, що в інтернеті її називають "товстою" або "занадто мужньою", вона концентрується тільки на позитиві та закликає інших людей чинити так само.

"Я не надаю значення негативним думкам, завжди знайдуться люди, які думають, що знають краще або можуть зробити краще, але це моя подорож, і я буду робити її по-своєму, без негативних коментарів. Чесно кажучи, якщо люди говорять вам неприємні речі на вашому шляху, просто ігноруйте негативні коментарі", — сказала Джекі в інтерв'ю Media Drum World.

Джекі не соромиться свого тіла Фото: X (Twitter) Жінка починає свої тренування зі 100 віджимань і 250 присідань Фото: X (Twitter)

Коорн розповіла, що коли вона займалася кікбоксингом, то завжди почувалася сильною, але при цьому виснаженою через постійні дієти. Тепер же, будучи справжньою "Жінкою-Халком", вона почувається комфортніше, тому що їй не потрібно постійно знижувати вагу. Джекі просто зосередилася на здоровому харчуванні, намагаючись споживати якомога більше калорій у період набору м'язової маси, і підіймає тяжкості, щоб наростити м'язи.

Голландська "Жінка-Халк" розпочинає свої тренування зі 100 віджимань і 250 присідань, після чого слідує двогодинна силова робота в залі, яка зазвичай охоплює підйом до 150 кілограмів, жим лежачи до 200 кілограмів, присідання з додатковою вагою в 100 кілограмів і жим ногами до 450 кілограмів. Видання зазначає, що це досить винятковий результат навіть для чоловіків, які займаються бодибілдингом.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік. Софія Кралов ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Також стало відомо, що жінка обіймає людей і заробляє цим на життя. Аніко Роуз стверджує, що таким чином допомагає людям впоратися зі стресом, самотністю і травмами. Жінка займається цим уже понад три роки.