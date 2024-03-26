Тест на орлиний зір: людям необхідно помітити мураху серед метеликів за 8 секунд (відео)

Незважаючи на те, що оптичні головоломки іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Британський таблоїд зазначає, що подібні тести сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги й знижують рівень стресу.

Візуальна головоломка ставить перед гравцями завдання знайти заховану мураху серед рядів метеликів, щоб створити у гравців весняний настрій. Перевірити свою уважність пропонує британське видання Daily Express.

Автори тесту вважають, що тільки ті люди, які впоралися із завданням за 8 секунд, мають орлиний зір.

Видання зазначає, що ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Вважається, що це один із найскладніших тестів, придуманих творцями з Dudolf, оскільки різнокольорове тло і тіла метеликів роблять мураху ледь помітною.

Знайдіть мураху за 8 секунд Фото: Dudolf.com

Одна з підказок полягає в тому, що форма мурашки дуже схожа на метеликів, але без крил і проміжків між частинами тіла. Також у неї є шість видимих ніг, тоді як у метеликів їх немає.

Якщо гравці все ще не можуть знайти мураху, їм слід спробувати подивитися в правий верхній кут картинки, особливо на скупчення комах там.

Для тих, хто все ще не може розв'язати головоломку, відповідь знаходиться у відеоролику з YouTube нижче.

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.