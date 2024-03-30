Жінка в шоці після того, як її бойфренд-сантехнік вкрав унітаз після розставання (фото)

Дівчина не знала, як їй реагувати на таку курйозну ситуацію. Поки їй не встановили новий унітаз, вона була змушена бігати в сусідній ресторан Taco Bell щоразу, коли їй потрібно було полегшитися.

Жінка розповіла про те, як її незадоволений колишній хлопець вкрав її унітаз після їхнього розриву. Про цю курйозну ситуацію згадує британський таблоїд The Mirror.

Дівчина не знала, сміятися їй чи плакати, після того як її бойфренд-сантехнік викрав її унітаз після їхнього розставання. Вона вирішила кинути свого хлопця, тому що він відмовлявся давати чайові обслуговувальному персоналу. Це та риса, якої дівчина не хотіла бачити у своєму довгостроковому партнері.

Незабаром після їхнього розриву жінка вирішила прилягти у своїй спальні, поки хлопець збирав речі, щоб покинути їхній колись спільний дім. Але в підсумку вона заснула, а коли прокинулася, виявила, що її унітаз зник.

"Учора я розлучилася зі своїм хлопцем. Я заснула, поки він збирав речі, і він вкрав мій унітаз. Він ліцензований сантехнік, тож знав, що робить. Не буду брехати, я теж сміялася з цього. Кожне розставання стає все цікавішим і цікавішим", — писала дівчина з нікнеймом @shelblikadoo на популярному форумі Reddit.

"Усе в ньому не має сенсу. Він найскупіша людина, яку я коли-небудь зустрічала. Він відмовляється давати чайові в ресторанах, тому що так заведено в Японії (за його словами), і не платив за електрику весь час, поки ми жили разом", — розповіла вона про причини розставання.

Хлопець украв унітаз своєї колишньої дівчини Фото: Reddit Дівчині довелося деякий час бігати до сусіднього ресторану Taco Bell, поки встановлять новий Фото: Reddit

Не маючи в будинку іншого туалету, вона була змушена бігати до сусіднього ресторану Taco Bell щоразу, коли їй потрібно було полегшитися. Але, на щастя для неї, їй вдалося зв'язатися з іншим сантехніком, після чого в неї з'явився абсолютно новий унітаз. Цей випадок викликав небувалий ажіотаж серед користувачів форуму.

"Це до біса смішно — мені дуже шкода, що ви розлучилися та втратили унітаз, але це настільки до біса незвично, що просто смішно. Принаймні він прибрав його дуже чисто", "Викликали поліцію, вони побачили дірку у ванній і зараз розбираються. А поки що їм нема на що орієнтуватися", "І туалетний папір, який здається трохи зайвим..." — писали вони.

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