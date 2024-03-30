Годзілла проти Кінг-Конга: ШІ передбачив, хто насправді переможе в зіткненні титанів

Суперкомп'ютер виявив фаворита в боротьбі між радіоактивним ящером і стародавньою мавпою з джунглів.

Титани кіно знову битимуться в майбутньому фільмі "Годзілла і Конг: Нова імперія". Напередодні цього суперкомп'ютер зі штучним інтелектом передбачив абсолютного переможця в цій битві. Про це пише Daily Star.

Багатьох любителів кіно в усьому світі давно мучить питання про те, хто ж сильніший, Годзілла чи Кінг-Конг?

Суперкомп'ютер показав відповідь і виявив фаворита в боротьбі між радіоактивним ящером і стародавньою мавпою з джунглів. Класичну бійку монстрів неодноразово переносили в реальність, і майбутній фільм "Годзілла і Конг: Нова імперія" сподівається відповісти на це запитання ще раз.

У попередніх інтерпретаціях зіткнення монстрів Конг частіше виходив переможцем. Але штучний інтелект Gemini від Google не погодився з цим і заявив, що Годзілла найчастіше має перемагати.

"Традиційно Годзілла бере гору. Його атомне дихання здатне змінити хід гри, а його величезні розміри та силу важко подолати. Завжди є ймовірність того, що Конгу пощастить або він спритно скористається навколишнім середовищем", — думає ШІ.

Суперкомп'ютер показав відповідь і виявив фаворита в боротьбі між гігантами Фото: Скріншот

Годзілла був названий майже невразливим для звичайної зброї, що означає, що перемогти гігантського ящера буде нелегко, тоді як Конг отримав оцінку за спритність та інтелект. У підсумку переможцем було визнано лускату істоту.

"Зрештою, все залежить від конкретних обставин поєдинку. Але, виходячи з їхнього загального набору сил, фаворитом, як правило, вважається Годзілла", — додав ШІ

Статуя Кінг-Конга в Лондоні Фото: SWNS

Своєю думкою поділився і режисер фільму "Годзілла і Конг" Адам Вінгард

"Велика частина магії монстрів походить від спостереження за тим, як ці титани б'ються в реальних умовах. Побачити, як Годзілла і Конг проникають через портали Порожніх Земель до Лондона, — це просто приголомшливо! Я відчув себе як у дитинстві, коли суботнім днем дивився класику Toho", — сказав він.

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