"Проєкт Блакитний промінь": у небі над США помітили кілька кільцеподібних НЛО (фото)

Багато людей вважають, що незвичайні вогні можуть бути доказом існування позаземного життя. Фото, які показали в соцмережах, викликали багато суперечок.

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У вечірньому небі над Аризоною (США) помітили кілька кільцеподібних "НЛО", які вдалося зняти на камеру. Багато прихильників теорій змов пов'язують цей випадок із "Проєктом Блакитний промінь" ("Project Blue Beam"). Про це пише Daily Star.

Багато людей вважають, що на знімках показаних у соцмережах можуть бути НЛО, хоча не всі в цьому впевнені.

Вогні в небі були помічені в неділю, 24 березня. Знімки були опубліковані в групі UFO Sightings Footage в Facebook.

"Чи потрібно говорити щось ще, це було в Аризоні на північ від Фенікса, але на південь від Флагстаффа", — писав автор допису.

На одному зі знімків видно половину кільця світла в небі. На двох інших — три кільця в лінію.

Фото показали в групі UFO Sightings Footage у Facebook Фото: Facebook Багатьох користувачів соцмереж здивували незвичайні знімки Фото: Facebook

Багато людей писали в розділі коментарів про свої здогадки.

"Ми впевнені, що це не ангели, які готуються до вознесіння?", "Це схоже на одкровення", "Вони йдуть. Це попередження", — писали користувачі Facebook.

Одна людина просто написала "блакитний промінь", посилаючись на дику теорію змови Project Blue Beam, суть якої полягає в меті створення тоталітарного світового уряду після фальшивого вторгнення інопланетян. Багато людей не повірили в справжність фотографій.

"По-моєму, схоже на фотошоп", "Вибачте, але це явно схоже на віддзеркалення від фотографії, зробленої через вікно, що відображає освітлення в приміщенні", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що в покинутому 800-річному будинку знайшли мережу прихованих тунелів. Підземні проходи простягалися приблизно на 50 метрів і вели до п'яти різних кімнат. Археологи продовжують з'ясовувати їхнє походження.

Також стало відомо, що шукачі Google Maps думають, що знайшли таємничі "двері" посеред Антарктиди. Користувачів соцмереж здивувала незвичайна знахідка. Багато хто вважає, що таємничий об'єкт на карті може виявитися дверима, але під час обговорень були названі і більш дикі теорії.