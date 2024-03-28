Цензура на культуру: на телебаченні КНДР приховали джинсові штани британського ведучого (відео)

Телеведучий шоу "Садові секрети" Алан Тітчмарш пожартував, що заборона допомогла йому стати "вуличним авторитетом".

Державна телекомпанія Північної Кореї KCTV розмила пару джинсів, які носив ветеран британського телебачення Алан Тітчмарш, у рамках цензури на іноземну моду і культуру. Про це пише CNN.

У понеділок, 25 березня, телеканал показав епізод шоу "Садові секрети", який спочатку вийшов в ефір на BBC у 2010 році. В одному з моментів ведучий програми стоїть навколішки на квітковій клумбі, і нижня половина його тіла розмита, щоб приховати джинси, в які він одягнений.

Сам Алан Тітчмарш зазначив із гумором, що цензура допомогла йому стати "вуличним авторитетом".

"Я ніколи не вважав себе небезпечним підривним імперіалістом. Мене зазвичай вважають досить спокійним і нешкідливим, тож насправді це додало мені трохи вуличного авторитету, чи не так?" — сказав він.

Державна телекомпанія Північної Кореї KCTV розмила пару джинсів Фото: YouTube

Нам Сун Вук, професор північнокорейських досліджень у Корейському університеті в Сеулі, сказав CNN, що цензура показує, що Північна Корея суворо дотримується нещодавно ухваленого закону про відхилення реакційної ідеології та культури.

"Цей закон спрямований на те, щоб заборонити жителям Північної Кореї наслідувати іноземні держави в різних аспектах, зокрема в одязі та мовленні", — сказав він.

Професор додав, що джинси були заборонені для жителів країни як символ американського імперіалізму, але щодо іноземних гостей було застосовано деяку гнучкість, оскільки вони не можуть заборонити їм носити джинси.

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