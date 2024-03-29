Пасажири сміялися: літак затримали через те, що пілот забув удома паспорт

Один із пасажирів помітив, як льотчик вибіг із кабіни пілотів і попрямував до дверей, що змусило його замислитися, чи не трапилося щось із літаком.

Один із пасажирів літака не зміг утриматися від сміху після того, як пілот Delta затримав рейс, щоб побігти додому за забутим паспортом. Цією історією на популярному форумі Reddit поділився користувач із нікнеймом @corfu11.

Літак затримали на 40 хвилин. Пасажир, який летів із міжнародного аеропорту Міннеаполіс (США) — Сент-Пол у міжнародний аеропорт Канкуна (Мексика), був не дуже задоволений, коли його рейс відклали.

Кілька секунд по тому він помітив, як пілот вибіг з кабіни й попрямував до дверей, що змусило його замислитися, чи не трапилося чогось із літаком. Але, на його подив, незвичайна поведінка члена екіпажу пояснювалася набагато простіше.

"Вони зупиняють посадку, коли пілот вибігає з кабіни, а ми сидимо в літаку і гадаємо, чому рейс тільки-но затримали на годину, потім вони оголошують, що пілот забув спакувати свій паспорт і їде додому за ним. Таке неможливо придумати. Усе закінчилося добре, затримка становила 40 хвилин, і льотчик, до його честі, зробив оголошення, взявши на себе повну відповідальність за свою помилку", — написав він.

Ілюстративне фото Фото: Delta Airlines

Багато користувачів форуму зазначили, що ситуація, яка виникла, була досить незвичайною. Багато хто відзначив швидкість пілота.

"Уявіть собі, що ви бачите пілота, який тусується в міжнародній зоні, заводите розмову, і з'ясовується, що він там тому, що забув паспорт і чекає на свій рейс", "40 хвилин — це напрочуд швидко", "Це відбувається частіше, ніж авіакомпанії хотіли б визнати", "Насправді це досить кумедно", — писали вони.

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