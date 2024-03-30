Біля Ніагари оголошено надзвичайний стан: чекають напливу туристів через сонячне затемнення (фото)
За інформацією вчених, затемнення 8 квітня 2024 року буде в певному сенсі цікавішим, ніж затемнення 2017 року.
Район Ніагарського водоспаду оголошено одним із найкращих місць спостереження під час повного сонячного затемнення 8 квітня, тому канадська влада оголосила в цьому регіоні надзвичайний стан, щоб підготуватися до напливу туристів. Про це повідомляє The Guardian.
Як зазначає видання, стало відомо, що планується приїзд до мільйона відвідувачів у перших числах квітня. Джим Діодаті, мер Ніагара-Фолс, міста в південній частині провінції Онтаріо, вже заявив, що в один день очікується така кількість відвідувачів, яких ще не бачив їхній регіональний муніципалітет.
"Оголошені в четвер, 28 березня, заходи приводять у дію деякі додаткові інструменти підготовки до цього дня, який може припускати серйозні автомобільні затори, а також вищі вимоги до служб екстреної допомоги та перевантаження мережі мобільного зв'язку", — заявила місцева влада.
Що відомо про сонячне затемнення 8 квітня
Повне сонячне затемнення 8 квітня стане першим затемненням у провінції Онтаріо з 1979 року, а National Geographic оголосив Ніагарський водоспад одним із найкращих місць, де його можна побачити.
Місто Онтаріо, яке має таку саму назву, що й муніципалітет на півночі штату Нью-Йорк, розташований по інший бік кордону Канади зі США, також перебуває на шляху тотальності, тобто руху затемнення, де місяць повністю закриє сонячні промені на кілька хвилин.
Затемнення досягне тихоокеанського узбережжя Мексики вранці 8 квітня, пройде по діагоналі через США від Техасу до штату Мен і вийде у східній Канаді ближче до вечора. На більшій частині решти континенту відбудеться часткове затемнення.
Як пояснюють учені, затемнення 8 квітня 2024 року буде в певному сенсі цікавішим, ніж затемнення 2017 року.
"Його загальна тривалість становить понад чотири хвилини. Через таку тривалість воно стане набагато темнішим, ніж у 2017 році. Сонце зараз дуже активне і, ймовірно, створить корону більшого розміру, ніж ми бачили 2017 року, коли ми перебували в період низької сонячної активності", — каже Боб Баєр, фахівець Школи фізики та прикладної фізики Університету Південного Іллінойсу і співголова проєкту Southern Illinois Eclipse 2017-2024.
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