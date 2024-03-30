Чоловік несправним металошукачем знайшов рекордно великий самородок золота

Самородок виставили на аукціон. Очікується, що його продадуть щонайменше за 37 800 доларів.

В Англії чоловік за допомогою несправного металошукача виявив найбільший самородок золота, коли-небудь знайдений на території країни. Про це пише Livescience.

Знайдене золото виставили на аукціон і панують продати за понад 37 000 доларів.

Металошукач Річард Брок, який уже 35 років займається пошуком металу, знайшов шматок золота, досліджуючи Шропшир, графство на заході Англії. Приблизно через 20 хвилин після початку пошуків він виявив самородок. Шматок золота важить 2,3 унції (64,8 грама).

Враховуючи те, що в нього був напів зламаний металошукач, чоловік сказав, що "не міг у це повірити".

Mullock Jones, аукціонний дім із Шропшира, зараз приймає ставки на самородок у рамках онлайн-аукціону, який завершиться 1 квітня. Очікується, що самородок буде проданий щонайменше за 37 800 доларів.

Самородок вважається "рідкісною знахідкою. На ділянці дійсно є стара залізниця, а всередині є залишки валлійського каменю. Тож є цілий ряд можливостей того, як він туди потрапив", — сказав Бен Джонс, аукціоніст і оцінювач Mullock Jones.

Найбільший самородок золота, коли-небудь знайдений у Великобританії, важив 4,3 унції (121,3 грама). Цей самородок витягли з шотландської річки в 2019 році.

Нагадаємо, що тесляр на пенсії знайшов стародавню золоту каблучку 17 століття. Останні понад 10 років займається тим, що досліджує місцеві поля за допомогою металошукача. За весь цей час чоловікові так і не вдалося виявити щось цінне.