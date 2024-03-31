Над найбільшою АЕС Індії помітили НЛО (відео)

НЛО неодноразово помічали і над іншими атомними електростанціями в Індії. Уфологи висловили стурбованість з цього приводу.

Таємничий НЛО, траєкторія польоту якого нагадувала зигзаг, помічений над найбільшою атомною електростанцією індії Куданкулам, розташованою на півдні індійського штату Тамілнад, повідомляє Mirror.

Яскраву точку світла, що здійснює стрімкі рухи в нічному небі над станцією, зафільмував слідчий індійської поліції Саєд Абдул Кадер о 19:30 за місцевим часом. Чоловік висловив стурбованість подібним явищем.

За його словами, об'єкт трясся, коли рухався, і літав вгору-вниз. Це ніяк не могло бути літаком.

"Це в південному напрямку. Він стоїть (або зависає) у напрямку атомної електростанції Куданкулам. Він завжди приходить у такий час, коли не надто темно і не надто яскраво. Ми бачили це багато разів", — розповіли Саєд і його дружина журналістам.

Зі свого боку провідний індійський експерт з НЛО, директор Індійського товариства досліджень НЛО (INSUFOS) у Ченнаї Сабір Хусейн за підтримки колишніх військових експертів США закликав до більш серйозних дій після кількох незрозумілих спостережень поблизу ядерних об'єктів країни.

Іноді такі планети, як Юпітер і Меркурій або зірка Сіріус, помилково приймають за НЛО. Але звичайні яскраві планети не дають пояснення спостереженню Кадера.

Карта неба його рідного міста Тірунелвелі показує, що Венера на той час була повністю прихована нижче західного горизонту і нижче заходу сонця.

Атомна електростанція Куданкулам розташована приблизно за 50 миль на південь від Тірунелвелі, недалеко від південного кордону Індії.

Приблизно в той же час, коли Кадер побачив цей об'єкт, інші очевидці повідомили, що бачили інопланетян на східному узбережжі Ніланкарая-Махабабаліпурама на околиці Ченнаї. У цьому районі розташована Мадраська атомна електростанція в Калпаккамі.

Хусей Сабір ще 2019 року звернувся до Верховного суду Індії з клопотанням застерегти чиновників не відкидати повідомлення про активність НЛО поблизу найбільших атомних електростанцій. Уфолог не виключає, що це може призвести до ризику ненавмисної ядерної війни між Індією та її сусідом Пакистаном, які мають напружені стосунки, здебільшого через регіон Кашміру. Обидві країни, як відомо, володіють ядерною зброєю.

Його петицію підтримали колишній співробітник контррозвідки США і дослідник НЛО Пентагону Лю Елізондо, ветеран ВПС США Роберт Салас та інші експерти з НЛО з Америки і Європи.

Раніше Фокус писав, що в небі над США помітили кілька кільцеподібних НЛО.