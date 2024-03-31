"Медики не можуть пояснити": медсестра розповіла про "феномен" перед смертю

Працівниця хоспісу пояснила, що стикалася з таким явищем протягом усієї кар’єри й намагається попереджати близьких пацієнтів. Її колега поділилась, що вбачає у цьому шанс попрощатися.

Медсестра хоспісу розповіла про "феномен", який стається з людьми перед тим, як вони підуть з життя. Деталями поділились у виданні BirminghamLive.

Джулі МакФадден розповіла, що упродовж усієї своєї кар’єри стикалася з "феноменом". Вона працювала у відділеннях паліативної та інтенсивної терапії, і це викликало у людей емоційну реакцію. Неочікуване явище підтверджували й ті, кому вдалося після смерті на короткий час повернутись до життя. Вони ділились, що в цей час їх охоплювало відчуття миру та спокою.

"Ось одне явище, яке відбувається під час процесу смерті та вмирання, яке медичні працівники, як і я, не можуть пояснити", — підкреслила МакФадден.

З її слів, коли хтось дійсно хворий та помирає протягом кількох днів, пацієнт може раптово стати "кращим".

"Це може проявлятися по-різному, але часто вони раптово їдять, раптово починають говорити, можливо, навіть ходити", — розповіла медсестра.

Люди починають поводитись як до хвороби. Зокрема, вони можуть сміятись та жартувати.

"Але потім зазвичай вони помирають протягом кількох днів після цього, іноді навіть тієї ночі. І це трапляється, мабуть, з третиною наших пацієнтів хоспісу, тому це трапляється досить часто", — зазначила МакФадден.

Вона пояснила, що медики намагаються попередити родичів про цей "феномен" завчасно. Якщо близькі не знають про це явище, після несподіваної смерті вони можуть відчути спустошення.

Інша медсестра розповіла, що вважає це способом природи дати хворим час на те, щоб попрощатися з сім’єю, насолодитися останніми днями або завершити свої справи.

"Так! Мій чоловік сів на газонокосарку і скосив для мене "Я люблю тебе" на газоні. Він помер через 3 дні", — поділилась жінка, яка стала свідком цього "феномену".

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