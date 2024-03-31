Дала найціннішу пораду: детектив виграв $6 млн і віддав половину призу офіціантці

Роберт Каннінгем і Філліс Пензо були знайомі давно і підтримували приятельські стосунки. Одного дня чоловік запропонував замість чайових віддати виграш із лотерейного білета. Номери вони обрали разом.

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Поліцейський зі штату Нью-Йорк (США) Роберт Каннінгем упродовж восьми років був знайомий із піцерією Sal's у Йонкерсі, де Філліс Пензо обслуговувала столики шість вечорів на тиждень протягом 24 років. Тоді вона ще не знала, що завдяки цьому чоловікові вона 1 квітня 1984 року стане мільйонеркою. Про цю історію згадує британський таблоїд Daily Star.

Офіціантка, якій детектив, що виграв у лотерею 6 мільйонів доларів, дав "найбільші у світі чайові", подумала, що це був такий розіграш у день дурня. Це був звичайний вечір, коли Каннінгем, який збирався оплатити рахунок за свої макарони з соусом із молюсків, звернувся до Пензо з імпульсивною пропозицією.

"Гей, Філе, у мене в кишені є лотерейний білет. Чому б нам не розділити карту?", — запитав він.

Поліцейський і офіціантка були знайомі давно і підтримували цілком приятельські стосунки. В один із березневих днів Роберт запропонував замість чайових віддати виграш із лотерейного білета. Номери вони вибрали спільно: 3 числа зазначив він сам і ще 3 попросив вибрати Філліс. Те, що послідувало за цим, було не що інше, як удача. У День, на світанку, Каннінгем набрав номер Пензо з новиною, що змінила його життя.

"Я щойно виграв 6 мільйонів доларів", — сказав він, пообіцявши їй половину статків.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Однак Пензо, яка ще не оговталася від сну, спершу сприйняла це за розіграш, аж поки запевнення детективу все ж таки не вдалося довести свою правдивість. Маючи 30-річний стаж роботи в правоохоронних органах і скромну зарплатню в 30 000 доларів, він ніколи не вагався у своєму намірі поділитися виграшем.

"Я все життя був простою людиною. Якщо я кажу, що зроблю щось, я це роблю. Сподіваюся, гроші ніколи не зрадять мені", — говорив він у той час.

Навіть його дружина Джина була солідарна з його рішенням.

"Я сказав їй, що у мене є партнер, якій дав мені найціннішу пораду у світі й ми ділимося навпіл. Ось і все. Так працює наша сім'я", — згадує він.

Ця божевільна історія була показана у фільмі "Щасливий випадок" Фото: IMDB

Перемога в лотереї дозволила Каннінгему розширити свій будинок, а Пензо планувала купити власне житло. Однак на тлі новознайденого багатства і поліцейський, і офіціантка не мали ілюзій з приводу того, що залишать свою роботу.

"Мені подобається працювати. Я граю до кінця. Я завжди був таким", — говорив американець.

Цю божевільну історію було показано у фільмі "Щасливий випадок", у якому знявся Ніколас Кейдж. У ньому головний герой, поліцейський, замовляє піцу й обіцяє офіціантці половину свого виграшу, якщо його лотерейний білет виявиться виграшним. Він виграє і виконує свою обіцянку, віддаючи їй 2 мільйони доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що молодий мільйонер поділився секретами свого успіху. Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху і зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.

Також стало відомо, що жінка виграла майже $43 млн у казино, але замість грошей отримала стейк на вечерю. Катріні Букман випав найбільший джекпот в ігровому автоматі в історії США, але грошей вона так і не отримала.