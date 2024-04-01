Міста майбутнього: передбачення з газет 100-річної давності частково збулися (фото)

Серед прогнозів, якими поділився дослідник Пол Фейрі, були близькі до реальності, але були й далекі від істини. Одним із найсміливіших припущень виявилося пророцтво про кіно, але воно ще не збулося.

Газети 1924 року зробили низку цікавих прогнозів про те, яким буде життя через 100 років, і деякі з них виявилися не такими вже й далекими від істини. Про це пише Daily Star.

Робити такі прогнози було популярно в ті часи, і, як не дивно, деякі з них виявилися не дуже далекими від істини. Пол Фейрі, дослідник з Університету Калгарі (Канада), показав деякі з цих старих прогнозів.

Зокрема, особливо влучними виявилися припущення щодо концепції міст майбутнього, які вирізнялися доволі точними. До списку речей, які виявилися близькими до істини, входять: "автомобілі, що рухаються на швидкісних трасах через центр міста", "постійно живі тротуари" та "кількість автомобілів збільшується і розмножується нескінченно".

У тій самій рубці стверджували, що різке збільшення кількості машин призведе до вимирання коней, які в наші дні не зустрічаються на кожному кроці, але вже точно не вимерли.

Робити такі прогнози було популярно в ті часи Фото: X (Twitter) Пророцтво "кіно принесе мир у всьому світі" поки що не справдилося Фото: X (Twitter)

Інші передбачення вказували на те, що в 1924 році радіо було не особливо приємно слухати.

"Американці сміятимуться над радіоприймачами", — свідчило одне з передбачень.

Серед інших речей, про які розповідалося в рубці, були передбачення про те, що люди житимуть до 100 років, і хоча це, звичайно, не є абсолютним правилом, у наші дні це далеко не рідкість. Також було передбачення, що багатоквартирні будинки будуть заввишки в 100 поверхів — і це, безумовно, правда. А ось пророцтво "кіно принесе мир у всьому світі" поки що не збулося.

Раніше Фокус повідомляв, що в занедбаному особняку знайшли потаємні двері і цінні речі. Міський дослідник на ім'я Колін припустив, що маєток міг належати досить заможній людині. Однак він не міг зрозуміти, чому такий прекрасний будинок просто покинули.

Також стало відомо, що відбувається на острові з найсамотнішим у світі будинком. Андреас Б'ярей і його дружина Мона Крузе вирішили купити і відреставрувати маяк. Пара значно переплатила за самотню будівлю, але за їхніми словами, вони впевнені, що для них це ідеальне місце.