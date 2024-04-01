Схожі на очне яблуко: на берег винесло десятки небезпечних "спагеті-монстрів" (фото)

Джейс Таннелл розповів, що знайдені ним істоти можуть бути небезпечними. Чоловік сам на собі випробував укус одного з них.

У США жителів штату Техас попередили про навалу на пляжі м'ясоїдних морських істот, які зовні схожі на очні яблука. Про це пише Daily Mail.

За словами співробітника Техаського університету Texas A&M University, Джейса Таннелла, за останні три тижні на берег Мексиканської затоки винесло десятки небезпечних істот, які належать до сімейства Rhizophysidae. Ці водні мешканці мають зовнішній вигляд, що нагадує очне яблуко з товстими щупальцями. Вони отримали прізвисько "спагетті-монстри".

"Минулими вихідними був великий наплив на пляжі, я нарахував близько 30 особин на 100-метровій береговій лінії прямо біля лінії води. Ці істоти схожі на очне яблуко. Їхній наповнений газом поплавок у верхній частині організму має чорну крапку, яка дійсно схожа на зіницю ока. Деякі з тих, що ми знайшли, мали товсті звисаючі щупальця, схожі на спагеті — звідси й прізвисько", — сказав Таннелл.

"Спагеті-монстри" можуть вжалити людину Фото: нечто на пляже

Особисто випробувавши їхній укус, фахівець попередив, що він завдає болю протягом години. Департамент парків і дикої природи Техасу попередив місцевих жителів про небезпеку істот, які можуть вжалити людину. Попри нешкідливий зовнішній вигляд, вони є хижаками і харчуються ракоподібними та дрібною рибою. Для полювання вони використовують потужні нейротоксини, що містяться в їхніх щупальцях.

Істоти нагадують очне яблуко Фото: нечто на пляже

Зазначається, що ці тварини об'єднуються в колонії й полюють на свою здобич як єдине ціле.

Істоти, виявлені на пляжах Техасу, не були великими за розмірами. Однак деякі зі "спагетті-монстрів", що мешкають на глибині океану, можуть досягати довжини до 30 метрів.

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