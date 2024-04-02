Таємничий і похмурий: замок із 52 кімнатами залишили гнити на 45 років (фото)

Будівля в стилі ренесанс мала стати великим маєтком з басейном, бальною залою, кріпосними стінами і 12 вежами, що зображують 12 апостолів, але у власника почалися проблеми.

Будівництво замку Лапаліце в Польщі розпочалося 1979 року і було припинено, коли у власника Петра Казимерчака закінчилися гроші. Про це пише Daily Express.

Приголомшливу фортецю в глушині було закинуто після того, як її власник отримав дозвіл тільки на будівництво котеджу.

Замок Лапаліце почали будувати наприкінці 1970-х років. Його власником був польський художник Пьотр Казимерчак, який хотів використати його як свій будинок і студію. Будівля в стилі ренесанс мала стати великим маєтком із 52 кімнатами, басейном, бальною залою, кріпосними мурами і 12 вежами, що зображують 12 апостолів.

Гроші у Казимирчака закінчилися раніше, ніж проєкт було завершено, і, за чутками, він отримав дозвіл на будівництво тільки котеджу, а не величезного замку.

Напівзруйнована оболонка палацу, що нині розвалюється і вкрита графіті, користується популярністю у міських дослідників Фото: Navicup

Дозвіл було видано на будівництво студії площею 170 квадратних метрів з видом на озеро, а він зайняв 5 000 квадратних метрів. Йому було наказано знести незаконну споруду, але він не міг собі цього дозволити.

Художник не одразу відмовився від свого грандіозного проєкту, пізніше подавши нові заявки, які були відхилені. Напівзруйнована оболонка палацу, що нині розвалюється і вкрита графіті, користується популярністю у міських дослідників. Навколо території стоїть паркан із величезними воротами.

Ті, хто побував у замку, називають його однією з найкращих таємних і неофіційних туристичних пам'яток у Польщі. Один із них описав його як "таємничий і похмурий".

Раніше Фокус повідомляв, що в занедбаному особняку знайшли потаємні двері і цінні речі. Міський дослідник на ім'я Колін припустив, що маєток міг належати досить заможній людині. Однак він не міг зрозуміти, чому такий прекрасний будинок просто покинули.

Також стало відомо, що відбувається на острові з найсамотнішим у світі будинком. Андреас Б'ярей і його дружина Мона Крузе вирішили купити і відреставрувати маяк. Пара значно переплатила за самотню будівлю, але за їхніми словами, вони впевнені, що для них це ідеальне місце.