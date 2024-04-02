Чоловік сіамської близнючки не може зрозуміти, скільки у нього насправді дітей (фото)

Щоб встановити чи спростувати факт батьківства, Джошуа Боулінг буде змушений пройти генетичну експертизу.

Шлюб 34-річного ветерана американської армії Джошуа Боулінга з відомою сіамською близнючкою Еббі Хенсел зацікавив пресу через позов про визнання батьківства, поданий до суду його колишньою дружиною Аннікою. Про це пише видання New York Post.

33-річна Анніка Боулінг звернулася до суду штату Міннесота (США) з вимогою встановити батьківство. Хоча подробиці справи не розголошуються через те, що дитина неповнолітня, згідно з судовими документами, позивачка нещодавно подала запит на генетичну експертизу, яку має пройти Джошуа та ще один відповідач — Гевін Ватнсдаль.

Джошуа та Анніка, які перебували у шлюбі з 2010 по 2019 рік, мають 8-річну доньку Ізабеллу. Після розлучення Анніка народила ще одну дитину наприкінці 2020 року, і саме щодо неї, ймовірно, і виник спір.

Повідомляється, що резонансна справа була порушена у жовтні 2023 року, майже через два роки після таємного одруження Боулінга та Еббі в листопаді 2021 року.

Поки що подружжя жодним чином не коментувало останні події, натомість демонструють в соціальних мережах свою щасливу сім'ю.

Подружжя не коментувало останні події, натомість демонструють в соціальних мережах свою щасливу сім'ю Фото: Heidi Bowling / Facebook Подружжя не коментувало останні події, натомість демонструють в соціальних мережах свою щасливу сім'ю Фото: Heidi Bowling / Facebook

"Це для всіх вас, ненависників. Якщо вам не подобається те, що я роблю, але ви дивитеся все, що я роблю, то ви все одно лишаєтесь моїми фанатами", — написали близнючки на своїй сторінці в TikTok.

До речі, Еббі та Бріттані Хенсел стали популярними ще в дитинстві після появи на "Шоу Опри Вінфрі" в 1996 році. Згодом вони запустили власне реаліті-шоу на телеканалі TLC, в якому ділилися своїм незвичайним життям.

У жінок є дві голови в одному тілі зі спільною кровоносною системою та всіма органами нижче пояса. Еббі контролює праву руку та ногу, а Бріттані — ліву.

Американки відмовилися від операції з розділення, оскільки лікарі спрогнозували, що у них мало шансів пережити хірургічне втручання.

Еббі та Бріттані Хенсел стали популярними ще в дитинстві після появи на "Шоу Опри Вінфрі" в 1996 році Фото: Heidi Bowling / Facebook

Раніше Фокус писав, що сіамські близнюки, яким лікарі не давали жодного шансу, дожили до семирічного віку. Марієме і Ндейє мають одну пару ніг, один таз та деякі спільні внутрішні органи, однак у кожної є власний спинний мозок та серце. Дівчатка навчаються у звичайній школі у Кардіффі (Уельс) разом з однолітками та повністю інтегровані у місцеву громаду.

Крім того, 19-річні ідентичні сестри Лариса і Летиція Лаззарін зустрічаються з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато. Вони розповіли, що їхні стосунки часто бентежать інших людей.