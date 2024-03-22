Батьки, які потрапили за ґрати через продаж доньок-близнючок, назвали це невдалим жартом

Поліція заявляє, що має реальні докази – скриншоти повідомлень і записи розмов від їхньої невістки.

Related video

Закарі Девіса та Жаклін Кіт з округу Джексон (Кентуккі, США) заарештували через звинувачення у торгівлі дітьми — вони намагались продати своїх новонароджених дочок-близнючок за $5 тисяч. Втім, подружжя стверджує, що це був лише жарт, який вийшов з-під контролю. Про це пише видання Daily Mail.

За словами Девіса, їхні родичі доглядали за немовлятами, коли вони з дружиною займалися ремонтом будинку. Одного разу батько начебто у жартівливій розмові сказав: "Ха-ха-ха, так, ти можеш забрати моїх дітей за 5 тисяч".

Важливо

"Нас виховували так само": батьки 22 дітей беруть з них орендну плату та гроші на їжу (фото)

Поліція заявляє, що має реальні докази — скриншоти повідомлень і записи розмов від їхньої невістки, які підтверджують реальні наміри пари. Однак Девіс та Кіт наполягають, що продаж дітей ніколи не входив в їхні плани.

"Сподіваюся, вони зрозуміють, що насправді відбувається, і нам не доведеться сидіти у в'язниці за те, чого ми не робили", — сказала Кіт.

Згідно зі звітом департаменту шерифа, мати близнючок розповіла офіцерам, що родичі маніпулювали її чоловіком, щоб той дав дозвіл залишити немовлят у себе.

Офіцери поліції зізнаються, що це перший випадок звинувачення у торгівлі дітьми за всю їхню кар'єру. Немовлят вже забрали з сім'ї та передали під тимчасову опіку. Наразі подружжя перебуває за ґратами з можливістю вийти під заставу за $10 тисяч для кожного.

Наразі подружжя перебуває за ґратами з можливістю вийти під заставу за $10 тисяч для кожного Фото: Jackson County Sheriff's Office Наразі подружжя перебуває за ґратами з можливістю вийти під заставу за $10 тисяч для кожного Фото: Jackson County Sheriff's Office

Поки що парі не призначили адвокатів. Вони не визнають себе винними, і мають постати перед судом у понеділок.

"Я намагаюся донести до людей, що це все корумповано, і в мене вкрали моїх дітей. У мене забрали моїх дітей", — поскаржився Девіс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що довгоочікувана відпустка сім'ї з Саутгемптона (Велика Британія) опинилась під загрозою зриву через прикру помилку працівників паспортної служби. Джасмін Басі разом з чоловіком Діллоном Бірінгом та двома дітьми планували свою першу сімейну подорож в Єгипет, однак їхні плани "накрились" після того, як у паспорт 3-річної доньки Даї помилково вклеїли фотографію іншої дитини.

Крім того, 23-річну майбутню матір розкритикували через вибір надто нестандартного імені для новонародженої доньки. Різка критика з боку колег викликала бурхливу реакцію у вагітної жінки: вона розплакалася й пішла з роботи раніше.