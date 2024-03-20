"Звучить як хвороба": матір висміяли за вибір надто незвичного імені для дитини

Різка критика з боку колег викликала бурхливу реакцію у вагітної жінки: вона розплакалася й пішла з роботи раніше.

Related video

23-річну майбутню матір розкритикували через вибір надто нестандартного імені для новонародженої доньки. Про це одна з її колег розповіла на тематичному форумі "Am I The A**hole" в Reddit, де користувачі діляться життєвими історіями та обговорюють правильність чи неприпустимість своїх вчинків.

Як розповіла анонімна жінка, все почалося з начебто невинної бесіди під час спільної робочої зміни в готелі, де вони разом працюють.

Важливо

Дитина народилася під час польоту і отримала право на безкоштовні перельоти (фото)

"Ми не подруги, хоча обидві приблизно одного віку. Часто спілкувалися, коли працювали разом, бо у нас не так багато відвідувачів й завжди знаходиться вільний час, щоб посидіти й потеревенити", — пояснила вона.

У якийсь момент вагітна жінка порушила тему вибору імені для своєї доньки. Вона запитала у колеги, чи чула та ім'я Венуса, і додала, що планує так назвати майбутню дитину. Проте чесна відповідь призвела до неочікуваних наслідків.

"Я сказала, що це звучить як Ванесса. І це дурнувате ім'я, бо його щоразу будуть неправильно вимовляти та писати," — додала авторка допису.

Користувачі Reddit розкритикували вибір імені для новонародженої дівчинки Фото: Pexels

Різка критика викликала бурхливу реакцію у вагітної колеги: вона розплакалася й пішла зі зміни раніше.

Ця історія розділила спільноту Reddit на два табори. Одні погодились з тим, що ім'я Венуса невдале, однак порадили висловлювати критику в значно м’якшій формі. Інші переконані, що майбутній матері не варто цікавитися думкою колег, якщо вона не хоче почути чесну відповідь.

"Мені треба показати свою Венусу лікарю", "Нервова Венуса. Сподіваюся, це не передається", — написали у коментарях, натякаючи на схожість імені до назви хвороби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну майбутню матір, яка посварилася зі своєю свекрухою через вибір імені для ще ненародженої дочки. За словами жінки, родичка постійно дошкуляє їй, бо дуже хоче назвати дитину на честь своєї покійної тітки — "G" (Джі). Однак невістка пояснила, чому вона проти такого варіанту.

Крім того, ми розповідали про 31-річну Брітні Будхі, яка народила дочку Теяну з густим волоссям по всьому тілу. Молода матір, яка працює перукаркою в Сіднеї (Австралія), жартома назвала немовля "маленькою мавпочкою", однак це спровокувало неоднозначну реакцію в інтернеті.