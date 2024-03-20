"Звучит как болезнь": мать высмеяли за выбор слишком необычного имени для ребенка

Резкая критика со стороны коллег вызвала бурную реакцию у беременной женщины: она расплакалась и ушла с работы пораньше.

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23-летнюю будущую мать раскритиковали за выбор слишком нестандартного имени для новорожденной дочери. Об этом одна из ее коллег рассказала на тематическом форуме "Am I The A**hole" в Reddit, где пользователи делятся жизненными историями и обсуждают правильность или недопустимость своих поступков.

Как рассказала анонимная женщина, все началось с вроде бы невинной беседы во время совместной рабочей смены в отеле, где они вместе работают.

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"Мы не подруги, хотя обе примерно одного возраста. Часто общались, когда работали вместе, потому что у нас не так много посетителей и всегда находится свободное время, чтобы посидеть и поболтать", — пояснила она.

В какой-то момент беременная женщина затронула тему выбора имени для своей дочери. Она спросила у коллеги, слышала ли та имя Венуса, и добавила, что планирует так назвать будущего ребенка. Однако честный ответ привел к неожиданным последствиям.

"Я сказала, что это звучит как Ванесса. И это глупое имя, ведь его каждый раз будут неправильно произносить и писать", — добавила автор поста.

Пользователи Reddit раскритиковали выбор имени для новорожденной девочки Фото: Pexels

Резкая критика вызвала бурную реакцию у беременной коллеги: она расплакалась и ушла со смены пораньше.

Эта история разделила сообщество Reddit на два лагеря. Одни согласились с тем, что имя Венуса неудачное, однако посоветовали выражать критику в значительно более мягкой форме. Другие убеждены, что будущей матери не стоит интересоваться мнением коллег, если она не хочет услышать честный ответ.

"Мне надо показать свою Венусу врачу", "Нервная Венуса. Надеюсь, это не передается", — написали в комментариях, намекая на сходство имени с названием болезни.

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней будущей матери, которая поссорилась со своей свекровью из-за выбора имени для еще нерожденной дочери. По словам женщины, родственница постоянно донимает ее, потому что очень хочет назвать ребенка в честь своей покойной тети — "G" (Джи). Однако невестка объяснила, почему она против такого варианта.

Кроме того, мы рассказывали о 31-летней Бритни Будхи, которая родила дочь Теяну с густыми волосами по всему телу. Молодая мать, которая работает парикмахером в Сиднее (Австралия), в шутку назвала младенца "маленькой обезьянкой", однако это спровоцировало неоднозначную реакцию в интернете.