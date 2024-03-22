Родители, которые попали за решетку из-за продажи дочек-близняшек, назвали это неудачной шуткой

Полиция заявляет, что имеет реальные доказательства — скриншоты сообщений и записи разговоров от их невестки.

Related video

Закари Дэвиса и Жаклин Кит из округа Джексон (Кентукки, США) арестовали по обвинению в торговле детьми — они пытались продать своих новорожденных дочерей-близняшек за $5 тысяч. Впрочем, супруги утверждают, что это была лишь шутка, которая вышла из-под контроля. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам Дэвиса, их родственники присматривали за младенцами, когда они с женой занимались ремонтом дома. Однажды отец якобы в шутливом разговоре сказал: "Ха-ха-ха, да, ты можешь забрать моих детей за 5 тысяч".

Важно

"Нас воспитывали так же": родители 22 детей берут с них арендную плату и деньги на еду (фото)

Полиция заявляет, что имеет реальные доказательства — скриншоты сообщений и записи разговоров от их невестки, которые подтверждают реальные намерения пары. Однако Дэвис и Кит настаивают, что продажа детей никогда не входила в их планы.

"Надеюсь, они поймут, что на самом деле происходит, и нам не придется сидеть в тюрьме за то, чего мы не делали", — сказала Кит.

Согласно отчету департамента шерифа, мать близняшек рассказала офицерам, что родственники манипулировали ее мужем, чтобы тот дал разрешение оставить младенцев у себя.

Офицеры полиции признаются, что это первый случай обвинения в торговле детьми за всю их карьеру. Младенцев уже забрали из семьи и передали под временную опеку. Сейчас супруги находятся за решеткой с возможностью выйти под залог за $10 тысяч для каждого.

Сейчас супруги находятся за решеткой с возможностью выйти под залог за $10 тысяч для каждого Фото: Jackson County Sheriff's Office Сейчас супруги находятся за решеткой с возможностью выйти под залог за $10 тысяч для каждого Фото: Jackson County Sheriff's Office

Пока что паре не назначили адвокатов. Они не признают себя виновными, и должны предстать перед судом в понедельник.

"Я пытаюсь донести до людей, что это все коррумпировано, и у меня украли моих детей", — пожаловался Дэвис.

Напомним, ранее Фокус писал, что долгожданный отпуск семьи из Саутгемптона (Великобритания) оказался под угрозой срыва из-за досадной ошибки работников паспортной службы. Джасмин Баси вместе с мужем Диллоном Бирингом и двумя детьми планировали свое первое семейное путешествие в Египет, однако их планы "накрылись" после того, как в паспорт 3-летней дочери Даи ошибочно вклеили фотографию другого ребенка.

Кроме того, 23-летнюю будущую мать раскритиковали из-за выбора слишком нестандартного имени для новорожденной дочери. Резкая критика со стороны коллег вызвала бурную реакцию у беременной женщины: она расплакалась и ушла с работы пораньше.