Жінка провалилась у величезну порожнечу посеред торгового центру (відео)

Розпочато ретельне розслідування причин обвалу. Інспекторів цікавить, чи не був цей інцидент результатом порушень, допущених на етапах проєктування та будівництва.

У торговому центрі на сході Китаю стався нещасний випадок: жінка, яка купувала одяг, несподівано провалилась у величезну порожнечу. Драматичний момент зафіксували камери відеоспостереження, повідомляє видання South China Morning Post (SCMP).

За попередніми даними, на першому поверсі закладу проводились ремонтні роботи. Імовірно, майстри випадково пошкодили опорну конструкцію, що призвело до обвалення частини перекриття.

У цей момент в торговельному залі перебувала клієнтка, яка разом з двома стійками з одягом впала вниз й отримала кілька переломів. Інший покупець встиг вчасно вибігти. Уламки конструкції обвалилися й на одного з будівельників, травмувавши йому ноги. Наразі стан обох постраждалих оцінюється як стабільний.

Представник магазину повідомив, що керівництво робить все можливе для ліквідації наслідків інциденту та надання необхідної допомоги постраждалим, а також співпрацює з правоохоронними органами.

Місцева влада розпочала ретельне розслідування причин обвалу. Інспекторів насамперед цікавить, чи не був цей інцидент результатом порушень, допущених на етапах проєктування та будівництва торгового комплексу. Вони намагаються виявити більш системні проблеми з дотриманням будівельних норм та правил експлуатації громадських споруд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у місті Барбурсвіл (Західна Вірджинія, США) сталося масштабне обвалення супермаркету мережі Target. Опубліковані кадри зсуву викликали тривогу в місцевих жителів і свідчать про значні масштаби збитків. Компанія негайно направила бульдозери для знесення пошкодженої частини магазину.

Крім того, на пляжі Вест-Бей у графстві Дорсет (Велика Британія) перед очима у туристів в море обвалилась величезна скеля. Моторошну мить вдалось записати на відео за допомогою дрона одному з очевидців.