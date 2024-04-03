"Точна копія Мерилін Монро" шкодує, що віддала $50 тисяч на пластичні операції (фото)

Нещодавно модель усвідомила, що "ляльково-ідеальна" зовнішність робить її схожою на інопланетянку.

24-річна Серена Сміт з Беверлі-Хіллз (США), яка раніше була одержима ідеєю шляхом пластичної хірургії стати "точною копією Мерилін Монро", тепер шкодує про це й вирішила відмовитися від екстремальних косметичних процедур та повернутися до більш природного вигляду. Про її історію написало видання Daily Star.

Починаючи з 18 років, Серена витратила понад 50 тисяч доларів США (близько 1,9 млн грн) на численні хірургічні втручання, зокрема збільшила груди, зробила ринопластику, бразильську підтяжку сідниць, а також ін'єкції ботоксу та філерів в обличчя. Усе це було для того, щоб максимально наблизитися до ідеалізованого образу голлівудської діви.

24-річна Серена Сміт з Беверлі-Хіллз витратила понад 50 тисяч доларів США на численні хірургічні втручання Фото: Serena Smith/Instagram

Втім, нещодавно до Серени дійшло, що штучна "ляльково-ідеальна" зовнішність робить її схожою на інопланетянку і вирішила більше не гнатися за нереалістичними стандартами краси та навчитися цінувати свої природні дані.

"Намагаюся прийняти природну красу. Мені подобалась моя зовнішність, але з часом зрозуміла, що це не те. Можливо, усвідомлення приходить з віком, коли ти вчишся приймати себе", — зізналася Серена.

Американка уже видалила надлишок філера з підборіддя, який робив її обличчя надто штучним, але не виключає можливості майбутніх косметичних процедур, наприклад, повторної пластики грудей.

"Я не кажу, що покінчила з пластичною хірургією, але хочу мати більш витончений вигляд. У майбутньому планую зробити повторну пластику грудей, щоб оновити їх", — додала Сміт.

Нещодавно до Серени дійшло, що штучна "ляльково-ідеальна" зовнішність робить її схожою на інопланетянку і вирішила більше не гнатися за нереалістичними стандартами краси Фото: Serena Smith/Instagram Нещодавно до Серени дійшло, що штучна "ляльково-ідеальна" зовнішність робить її схожою на інопланетянку і вирішила більше не гнатися за нереалістичними стандартами краси Фото: Serena Smith/Instagram

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Крім того, ми писали про 29-річного колумбійського блогера Єферсона Коссіо, який кілька місяців тому зробив складну та болісну операцію, щоб подовжити ноги та стати вищим на кілька сантиметрів.