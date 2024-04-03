Забула про макіяж: жінку не взяли на роботу через її зовнішність (відео)

Експертка з підбору персоналу Даніела Еррера зазначила, що такі забобони трапляються занадто часто. Людей вважають негідними тієї чи іншої вакансії через несправедливі гендерні та суспільні очікування.

Попри те, що Мелісса Вівер дала приголомшливе інтерв'ю і відповідала всім вимогам компанії, вона не отримала бажану роботу. Про це вона розповіла в одному з відео у своєму TikTok.

Збентежена жінка попросила дати їй зворотний зв'язок, але була приголомшена відповіддю. Їй сказали, що вона не доклала достатньо "зусиль" до своєї зовнішності. Рекрутерка заявила, що Мелісса не нафарбувалася. Така відмова для неї стала несподіванкою.

"Я була дуже засмучена. Я хотіла отримати цю роботу, але водночас була дуже розгублена. Тому я зробила те, чого ніколи не роблю, — написала листа-відповідь і попросила дати зворотний зв'язок", — каже вона у відеоролику.

За словами Вівер, рекрутерка сказала їй, що її біографія ідеальна, а її досвід підходить компанії. Але вона була стурбована тим, що та не доклала достатньо зусиль до своєї зовнішності, "з огляду на рівень ролі", на яку вона проходила співбесіду.

"Я проходила співбесіду на посаду віцепрезидента. І ось мій зовнішній вигляд — я зробила укладку волосся. На мені був гарний топ, блейзер, сережки. Але на мені була тільки помада. Я не нафарбувалася, тому що я взагалі-то рідко фарбуюся", — зазначила вона.

Рекрутер заявила, що Мелісса не нафарбувалася Фото: TikTok

Багато глядачів висловили розчарування з приводу несправедливих очікувань, з якими досі стикаються жінки.

"Вони ніколи б не подумали й не сказали такого про чоловіка", — зауважив один чоловік.

Видання Business Insider зазначає, що HR-експерти кажуть, що подібні забобони трапляються надто часто: людей вважають негідними тієї чи іншої вакансії через несправедливі гендерні та суспільні очікування.

"Це відбувається частіше, ніж нам хотілося б визнати, особливо щодо жінок. Забобони, пов'язані з красою і зовнішністю, відіграють величезну роль у тому, як сприймають жінок і як з ними поводяться на робочому місці", — розповіла Даніела Еррера, експертка з підбору персоналу і партнерка-засновниця компанії Allies in Recruiting.

Вона додала, що менеджери з найму все ще підтримують дуже застарілі та несправедливі стереотипи й упередження на роботі.

"Кандидатам відмовляли на підставі одягу, в якому вони прийшли на співбесіду, кольору волосся кандидата, його татуювань або фізичних даних", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка отруїла вагітну колегу, щоб запобігти збільшенню навантаження на роботі. Про підступний план стало відомо після того, як жертва помітила, що її вода набуває дивного смаку незалежно від джерела.

Також стало відомо, що жінка обіймає людей і заробляє цим на життя. Аніко Роуз стверджує, що таким чином допомагає людям впоратися зі стресом, самотністю і травмами. Жінка займається цим уже понад три роки.